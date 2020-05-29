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【美股戰報】特朗普喊話中國　道指開市跌140點

環球政經 22:16 2020/05/29

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自新冠肺炎於美國爆發後，中美角力不斷升級，美國總統特朗普（Donald Trump）稱將於當地周五（29日）舉行記者會，宣布關於中國議題的細節，令市場憂慮中美關係進一步緊張，周五美股三大指數開市漲跌不一，納指漲6.7點或0.07%，標指跌10.6點或0.35%，道指跌141點或0.56%。

相關文章：【港區國安法】至少3000與解放軍有關留學生 最快本周遭美國驅逐出境

召開記者會之前，特朗普於Twitter發布帖文，內容僅有「中國」（CHINA！）一詞。對於目前中美最新矛盾：「港區國安法」，特朗普日前曾表示，對中國十分不滿，將於本周對中國採取強力措施，有外媒分析特朗普或可採取多項懲罰措施，包括加徵關稅、限制簽證及等。

相關文章：【美股戰報】新增失業人數續回落　美股延續升勢

美國10年期國債收益率周五開市前曾跌至0.664％，30年期國債收益率則跌至1.428%，債息跌即債價升，反應市場避險情緒略微升溫。

 瀏覽更多【美股戰報】：https://bit.ly/2WQsL5D

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撰文 : 國際組

美股 特朗普 中美關係 港區國安法 國安法 標準普爾500指數 國債 美國 新冠肺炎疫情

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