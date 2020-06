【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權

▲ 【BNO】外相藍韜文:擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權

中國決定定立港區國安法,英國政府首次表明擴大英國國民海外護照(BNO)持有人的權利。英國外相藍韜文(Dominic Raab)證實,英國擬建議,向290萬BNO持有人給予居留權(residency rights),但相信只有少部分人真的會來英國。英國小報日前率先報道此消息。

藍韜文周日接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示,英國不會逃避對香港的責任。他重申,如果北京在香港落實港區國安法,英國作為回應,會給予BNO持有人入境權(the right to come to the UK),延長BNO簽證至1年。

英國小報inewspaper上周五(29日)報道,如果北京堅決在香港落實港區國安法,英國內政部將容許,所有BNO持有人,即290萬人,連同其家屬(dependents)前往英國。不過,報道未有提及BNO持有人前往英國後,可享有什麼權利。

【BNO懶人包】延長留英期限至1年意味什麼?

【BNO】公民身份鋪路 英國擬延長逗留期限至1年

inewspaper政治副編輯Hugo Gye在Twitter發文表示,已向內政部發言人查實消息,不論持有人目前是否持有有效的BNO護照,也能夠受惠。他續指,現階段仍然未開放予沒有持有過BNO的香港人。

【BNO】《環時》指內地民眾 非常歡迎英國予港人公民權

【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者:韓羚