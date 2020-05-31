【BNO】外相藍韜文：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權

中國決定定立港區國安法，英國政府首次表明擴大英國國民海外護照（BNO）持有人的權利。英國外相藍韜文（Dominic Raab）證實，英國擬建議，向290萬BNO持有人給予居留權（residency rights），但相信只有少部分人真的會來英國。英國小報日前率先報道此消息。

藍韜文周日接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，英國不會逃避對香港的責任。他重申，如果北京在香港落實港區國安法，英國作為回應，會給予BNO持有人入境權（the right to come to the UK），延長BNO簽證至1年。

英國小報inewspaper上周五（29日）報道，如果北京堅決在香港落實港區國安法，英國內政部將容許，所有BNO持有人，即290萬人，連同其家屬（dependents）前往英國。不過，報道未有提及BNO持有人前往英國後，可享有什麼權利。

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inewspaper政治副編輯Hugo Gye在Twitter發文表示，已向內政部發言人查實消息，不論持有人目前是否持有有效的BNO護照，也能夠受惠。他續指，現階段仍然未開放予沒有持有過BNO的香港人。

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記者：韓羚