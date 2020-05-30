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【慳家之選】天貓618準備開鑼　掃平貨機會嚟啦！

股樓投資 13:40 2020/05/30

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轉眼5月份就要過去，而踏入6月份對於大部份「剁手黨」來說相信最期待是「天貓618」，即是天貓618理想生活狂歡季。從5月25日零時開始已進行預售，6月1日零時正式開售，活動一直持續到6月20日。天貓早前預計，活動期間會發放超過100億元（人民幣，下同）的消費券和補貼，鑑於消費需求旺盛，最新決定追加40億元消費券，加強釋放消費潛力。

新追加的40億元消費券會從6月1日開始發放，消費者在手機淘寶應用程式搜索「消費券」即可領取，消費券額度分為30元、20元、10元及5元。天貓618期間，消費者可以在商家提供優惠及「滿300元減40元」的基礎上疊加使用消費券，並會在付款時直接在從折扣價格抵扣相應額度。

阿里巴巴集團副總裁、天貓618總指揮劉博表示，今年天貓618的目標就是幫助商家「回血」，推動整個綫上零售及中國經濟的復甦，讓更多商家看到天貓平台帶來不一樣的體驗，「我們拿出了超過去年天貓雙11的力度幫助商家，讓商家感受到和天貓在一起，期待未來增長；讓消費者感受到在疫情後的恢復期，天貓能給予更多的優惠、節省，更多的滿足於日常生活消費需求，感到理想生活就在身邊。」

今年天貓618獲超過10萬家品牌參與，合共提供超過1,000萬款折扣商品及200萬款新產品。5月25日開放預售後，首小時成交額較去年增長約515%。其中，消費電子及家居裝修兩大行業的成交額僅用約7分鐘已經超過1億元；美妝行業的成交額更在7分鐘內突破5億元大關。

另外，天貓最近也為商家及消費者開啟3D購物時代，宜家家居（IKEA）、顧家家居及林氏木業等約100個品牌將會應用「3D購」技術，讓消費者安坐家中淘寶購物也能如臨現場，也為品牌拓展商業邊界及消費場景。

「今年天貓618的目標就是幫助商家『回血』，推動整個線上零售及中國經濟的復甦，讓更多商家看到天貓平台帶來不一樣的體驗。」劉博說。

撰文 : 張以正

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