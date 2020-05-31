【筍盤推介】裝修時尚兩房距離港鐵站僅5分鐘　樓價只係XXX萬元

港區國安法下，市場憂慮或對樓市有影響，但新盤照樣熱賣，市場上仍有不少準買家希望在二手市場搜羅心頭好，最近成交業主的議價空間明顯大減，要找到低水盤的難度較高。以下介紹的兩房單位放盤，叫價僅500萬元，較同類放盤低水，單位叫價也較銀行估值更平54萬元，適合準備上車人士。

▲ 叠茵庭

放盤詳細資料如下：

物業地址: 屯門叠茵庭二期7座高層G室 (物業編號: M300324169) 實用面積： 381平方呎

間隔: 2房 叫價: 520萬元-->500萬元（減價4%） 賣點： ．上車恩物 可借足9成

．單位裝修時尚 可即入住

．5分鐘到西鐵兆康

．會所設備齊全，附室外泳池、健身室等

．較銀行估價平54萬元

．叫價較屋苑呎價比平2.55%

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/2M0zhBL

以下有更多單位相片：

▲ 單位設有窗檯

▲ 單位設計時尚

▲ 單位景觀開揚

▲ 浴室頗新凈

▲ 廚房採開放式設計

註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。



#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

