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【筍盤推介】裝修時尚兩房距離港鐵站僅5分鐘　樓價只係XXX萬元

股樓投資 08:00 2020/05/31

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港區國安法下，市場憂慮或對樓市有影響，但新盤照樣熱賣，市場上仍有不少準買家希望在二手市場搜羅心頭好，最近成交業主的議價空間明顯大減，要找到低水盤的難度較高。以下介紹的兩房單位放盤，叫價僅500萬元，較同類放盤低水，單位叫價也較銀行估值更平54萬元，適合準備上車人士。

叠茵庭

放盤詳細資料如下：

物業地址:  屯門叠茵庭二期7座高層G室 (物業編號: M300324169)
實用面積：  381平方呎
 
間隔: 2房
叫價: 520萬元-->500萬元（減價4%）
賣點：     ．上車恩物 可借足9成
．單位裝修時尚 可即入住
．5分鐘到西鐵兆康
．會所設備齊全，附室外泳池、健身室等
．較銀行估價平54萬元
．叫價較屋苑呎價比平2.55%

 

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：
https://bit.ly/2M0zhBL

 

以下有更多單位相片：

單位設有窗檯

 

單位設計時尚

單位景觀開揚

浴室頗新凈

廚房採開放式設計

 

註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 


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撰文 : 陳詠妍

叠茵庭 屯門 放盤 二手市場

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