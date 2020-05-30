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【趣話財經】婚姻值幾錢？　深圳離婚先慳一球

股樓投資 01:34 2020/05/30

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眾所周知內地政府為限制一綫城市炒房的風氣，推出了不少措施，包括限購令，簡單來說就是如果擁有超過一個單位，再買時可以做的按揭便大大減少。

根據內地傳媒報導，深圳近年離婚率大幅增加，其中原因都是「土地供應」問題。因為中國一般結婚需要有樓住，而年輕夫婦第一間樓不太可能買得夠大，過幾年如果有小朋友，那麼第一間樓不夠住，第二間樓又因按揭買不起。

於是不少夫婦便決定「假離婚」，將原來樓房劃給其中一人，然後另一人便可以「首置」，辦理好買樓手續就再結婚。假設第二間樓價值800萬人民幣，一次假離婚可以慳首期大約160萬，對一般人來說絕對唔細。

深圳政府知道情況後，前年年底就推出新政策，要離婚一段時間後才算「真離婚」，享受首付的按揭安排。不過，隨著樓價持續向上，都未完全杜絕假離婚的問題。

當然，大家都會諗，如果假離婚變真離婚，那麼沒有分到樓的一方咪好蝕底？不過，根據辦理離婚手續的公務人員話，有唔少疑似假離婚的人，實際感情都好好，剛剛辦理完離婚，就傾定夜晚食咩好。

一切到底係高樓價欺人太甚，定係應該堅持婚姻的神聖？大家又點睇？

 

撰文 : 謝克迪, CFA

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