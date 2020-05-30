  • 25°C
香港時間 : 2020530日 (六) 13:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【iM舊文重溫】從公仔箱到上市公司 黎姿變身「最靚CEO」

名人薈萃 12:03 2020/05/30

分享：

若說黎姿（現改名馬黎珈而）的經歷，可以寫成一本書或拍成一齣電影，這絕不誇張。她由當紅花旦，化身為上市公司主席，走過的路殊不簡單。2017年初被稱為「最靚CEO」的卓珈控股（01827）主席馬黎珈而敲起了港交所的上市鑼，為她的故事增添更多色彩。當年她為了保留弟弟的心血，在演藝事業如日方中之際退出娛樂圈，搖身一變成為商界初哥。馬黎珈而深信是命運的安排，過去10年她一直努力，終把公司上市，她笑言上市可以為公司增加競爭力，而她的心願是公司繼續發展，將來由她的3個女兒承傳。

此前大家或者對卓珈控股的印象不多，但聽到黎姿這個名字，加上在財經界被冠以「黎姿概念股」，開始惹來市場關注。卓珈是由馬黎珈而創辦，與丈夫馬廷強持有75%股權，以「CosMax」品牌開設兩間醫學美容中心，並以馬黎珈而靚樣作為生招牌。不過，美容公司最初其實是由她弟弟黎嬰創立，惟他在2007年遇上嚴重車禍後，由馬黎珈而接手繼續經營，輾轉10年，2017年她延續弟弟精神把公司上市。對她來說，公司上市是人生中的一件大事，她上台致詞時亦難掩興奮之情，提到弟弟當年遇意外時，更哽咽說弟弟一直盼望她能代表自己，將醫學美容的專業發揚光大。馬黎珈而同時宣布改名，解釋因丈夫性格低調，故希望她可以改一個較低調的名字，不用每次在外都惹來注目，「珈而」正是丈夫改的，有家玉連成、如意吉祥之意。

退出娛圈接手胞弟公司

馬黎珈而14歲便加入娛樂圈，曾歌影視三棲發展，相信生於七八十年代的人都是看她的戲成長，尤其當年拍攝電影《古惑仔》飾演細細粒一角，令人印象深刻。正當演藝事業如日方中之際，弟弟遭遇一場交通意外，令馬黎珈而的人生亦出現了變化。為了保住弟弟的心血，她選擇接手弟弟的皮膚護理公司，2008年宣布退出娛樂圈，由當時得令的花旦，搖身一變成為商界初哥。馬黎珈而接手後先重新整頓公司架構，並於2009年選址銅鑼灣以CosMax品牌開設首家醫學美容中心，2014年再斥資2,000萬於中環開設分店，為顧客提供廣泛的非手術性醫學美容服務及護膚產品。在這家公司茁壯成長的同時，我們看到的還有一份姊弟情深。

「如果沒有弟弟亦不會有我今日這間公司，當年弟弟遇到意外，是我人生的低 潮，我覺得一切都是命運的安排讓我走了這條路。」馬黎珈而一路走來一點也不容 易，尤其她說過自己過往從未返過寫字樓，一下子接管一家公司，背後辛酸只有自己知，但她卻堅持到底。因她希望藉其從商經歷，給弟弟借鏡，加快康復。她坦言︰「弟弟遇到這場意外已經是一個不幸，如果把他的診所關閉這會是更大的不幸，因為這是他的命根，多年來投放了好多心血，儲落一班顧客，如果因為他重傷，我要繼續自己的星途而放棄了他的心血，我覺得這是更加不幸，所以我決定接受一個新的挑戰。再者，我年紀都大了，也要結婚生兒育女，我14歲入娛樂圈，已經20多年，都應該劃上一 個句號，勇敢嘗試其他工作。」

轉戰商界 卓珈發展迅速

時至今日，她已經由初哥晉身到上市公司主席。對馬黎珈而來說，當初踏上這條路非常艱辛，尤其要對着整間公司的數字，「我由細到大都好鍾意計數，但是當對着公司盤數，會不知如何是好。當時好多人不看好我，但我是個包拗頸的人，可能在娛樂圈多年已見盡高低起跌，所以當時有一股力量驅使我一定要學識。」現在事實擺在眼前，面前這位說話溫文、弱質纖纖的女子說到做到，她接手後公司愈做愈大，收入年年增長。

馬黎珈而一直堅持很多事情都要親力親為，公司上市後，工作更添繁重，令她學會了精簡和重點出擊，「最初我會睇得比較細微，但慢慢建立了個架構出來。現在我會盡量專注在一些重點上，未來會繼續提高公司的專業性，以及提升電腦系統，希望更加電子化。」

上市後被稱為「最靚CEO」，馬黎珈而當然高興，感激大家都喜歡她，但憶述起一步步走到今年，她說當初都是戰戰競競，覺得好多新事物都未試過，「但當我經歷完整個上市很艱辛的歷程，大家都好錫我，當然我不一定識得用好學術的方式介紹公司，但我是一個比較直接要去解決問題的人，我知道應如何營運一間公司，如何令公司賺錢。」

業務高峰 上市助吸客源

上市除了是公司發展邁向另一個階段，在她看來，是為了藉此進一步擴闊公司的發展，提升在市場的競爭力，「因為上市後我們的客次或新客都明顯增加了，甚至是我們歷年來的高峰。」至今慕名而來的客人，粗略估計增加接近一半，所以馬黎珈而說 到這裏顯得份外雀躍，「整個趨勢對公司都是好事，無論是新客的增加抑或團隊的士氣，大家經過一番努力，眼見公司有這樣成果，士氣都比以前更加好，令我好開心、好欣慰。」 即使工作繁忙，但她堅持周末必定會留給她3個寶貝女兒。

提起3個女兒，臉上隨即流露甜絲絲的笑容，笑說女兒已懂得貪靚，有時都會跟她到公司，「我剛巧有3個女，都希望將來公司可以長遠發展，由女兒來繼承我的事業，這是我的心願。」 即使息影近10年，但馬黎珈而風采依然，當然要問她將來會不會考慮復出拍戲？她笑說︰「這個階段不會，但將來的事就不敢說了，不過可能將來都無人要我呢，我年紀大了。」話雖如此，但45歲的馬黎珈而依然美豔動人，難怪在訪問當日，有顧客即使剛做完療程臉頰泛紅，但看見馬黎珈而仍要求合照。然而看見客人帶着笑臉，滿意地離開，正是她最希望看見的，「他們都是給我最大的動力。」馬黎珈而強調，她並不是單單追求盈利，而是要一直走在行業前端，為客戶提供最優質的服務。
 

撰文 : 張以正

香港交易所（00388） 電影 卓珈控股（01827） 娛樂行業 香港上市公司 美容 黎姿

上一篇文章

【港區國安法】特朗普：將撤銷香港特殊待遇　制裁損害香港自治官員

下一篇文章

銅鑼灣希慎推商住項目　倡生活與工作並存
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股戰報】特朗普喊話中國　道指開市跌140點
【美股戰報】特朗普喊話中國　道指開市跌140點
【天價成交】太古城複式戶4,030萬癲價成交　全海景單位內籠曝光
【天價成交】太古城複式戶4,030萬癲價成交　全海景單位內籠曝光
【港區國安法】若失美特殊待遇　瑞信點名四大受害板塊
【港區國安法】若失美特殊待遇　瑞信點名四大受害板塊
【網民熱話】美國若制裁香港　樓價與佛山、中山睇齊？
【網民熱話】美國若制裁香港　樓價與佛山、中山睇齊？
【港區國安法】梁振英批評滙豐無表態　促工商政界取消戶口
【港區國安法】梁振英批評滙豐無表態　促工商政界取消戶口
【港區國安法】制裁最終或衝擊聯匯　專家：終極核彈可令金融崩潰
【港區國安法】制裁最終或衝擊聯匯　專家：終極核彈可令金融崩潰