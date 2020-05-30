【iM舊文重溫】從公仔箱到上市公司 黎姿變身「最靚CEO」

若說黎姿（現改名馬黎珈而）的經歷，可以寫成一本書或拍成一齣電影，這絕不誇張。她由當紅花旦，化身為上市公司主席，走過的路殊不簡單。2017年初被稱為「最靚CEO」的卓珈控股（01827）主席馬黎珈而敲起了港交所的上市鑼，為她的故事增添更多色彩。當年她為了保留弟弟的心血，在演藝事業如日方中之際退出娛樂圈，搖身一變成為商界初哥。馬黎珈而深信是命運的安排，過去10年她一直努力，終把公司上市，她笑言上市可以為公司增加競爭力，而她的心願是公司繼續發展，將來由她的3個女兒承傳。

此前大家或者對卓珈控股的印象不多，但聽到黎姿這個名字，加上在財經界被冠以「黎姿概念股」，開始惹來市場關注。卓珈是由馬黎珈而創辦，與丈夫馬廷強持有75%股權，以「CosMax」品牌開設兩間醫學美容中心，並以馬黎珈而靚樣作為生招牌。不過，美容公司最初其實是由她弟弟黎嬰創立，惟他在2007年遇上嚴重車禍後，由馬黎珈而接手繼續經營，輾轉10年，2017年她延續弟弟精神把公司上市。對她來說，公司上市是人生中的一件大事，她上台致詞時亦難掩興奮之情，提到弟弟當年遇意外時，更哽咽說弟弟一直盼望她能代表自己，將醫學美容的專業發揚光大。馬黎珈而同時宣布改名，解釋因丈夫性格低調，故希望她可以改一個較低調的名字，不用每次在外都惹來注目，「珈而」正是丈夫改的，有家玉連成、如意吉祥之意。

退出娛圈接手胞弟公司

馬黎珈而14歲便加入娛樂圈，曾歌影視三棲發展，相信生於七八十年代的人都是看她的戲成長，尤其當年拍攝電影《古惑仔》飾演細細粒一角，令人印象深刻。正當演藝事業如日方中之際，弟弟遭遇一場交通意外，令馬黎珈而的人生亦出現了變化。為了保住弟弟的心血，她選擇接手弟弟的皮膚護理公司，2008年宣布退出娛樂圈，由當時得令的花旦，搖身一變成為商界初哥。馬黎珈而接手後先重新整頓公司架構，並於2009年選址銅鑼灣以CosMax品牌開設首家醫學美容中心，2014年再斥資2,000萬於中環開設分店，為顧客提供廣泛的非手術性醫學美容服務及護膚產品。在這家公司茁壯成長的同時，我們看到的還有一份姊弟情深。

「如果沒有弟弟亦不會有我今日這間公司，當年弟弟遇到意外，是我人生的低 潮，我覺得一切都是命運的安排讓我走了這條路。」馬黎珈而一路走來一點也不容 易，尤其她說過自己過往從未返過寫字樓，一下子接管一家公司，背後辛酸只有自己知，但她卻堅持到底。因她希望藉其從商經歷，給弟弟借鏡，加快康復。她坦言︰「弟弟遇到這場意外已經是一個不幸，如果把他的診所關閉這會是更大的不幸，因為這是他的命根，多年來投放了好多心血，儲落一班顧客，如果因為他重傷，我要繼續自己的星途而放棄了他的心血，我覺得這是更加不幸，所以我決定接受一個新的挑戰。再者，我年紀都大了，也要結婚生兒育女，我14歲入娛樂圈，已經20多年，都應該劃上一 個句號，勇敢嘗試其他工作。」

轉戰商界 卓珈發展迅速

時至今日，她已經由初哥晉身到上市公司主席。對馬黎珈而來說，當初踏上這條路非常艱辛，尤其要對着整間公司的數字，「我由細到大都好鍾意計數，但是當對着公司盤數，會不知如何是好。當時好多人不看好我，但我是個包拗頸的人，可能在娛樂圈多年已見盡高低起跌，所以當時有一股力量驅使我一定要學識。」現在事實擺在眼前，面前這位說話溫文、弱質纖纖的女子說到做到，她接手後公司愈做愈大，收入年年增長。

馬黎珈而一直堅持很多事情都要親力親為，公司上市後，工作更添繁重，令她學會了精簡和重點出擊，「最初我會睇得比較細微，但慢慢建立了個架構出來。現在我會盡量專注在一些重點上，未來會繼續提高公司的專業性，以及提升電腦系統，希望更加電子化。」

上市後被稱為「最靚CEO」，馬黎珈而當然高興，感激大家都喜歡她，但憶述起一步步走到今年，她說當初都是戰戰競競，覺得好多新事物都未試過，「但當我經歷完整個上市很艱辛的歷程，大家都好錫我，當然我不一定識得用好學術的方式介紹公司，但我是一個比較直接要去解決問題的人，我知道應如何營運一間公司，如何令公司賺錢。」

業務高峰 上市助吸客源

上市除了是公司發展邁向另一個階段，在她看來，是為了藉此進一步擴闊公司的發展，提升在市場的競爭力，「因為上市後我們的客次或新客都明顯增加了，甚至是我們歷年來的高峰。」至今慕名而來的客人，粗略估計增加接近一半，所以馬黎珈而說 到這裏顯得份外雀躍，「整個趨勢對公司都是好事，無論是新客的增加抑或團隊的士氣，大家經過一番努力，眼見公司有這樣成果，士氣都比以前更加好，令我好開心、好欣慰。」 即使工作繁忙，但她堅持周末必定會留給她3個寶貝女兒。

提起3個女兒，臉上隨即流露甜絲絲的笑容，笑說女兒已懂得貪靚，有時都會跟她到公司，「我剛巧有3個女，都希望將來公司可以長遠發展，由女兒來繼承我的事業，這是我的心願。」 即使息影近10年，但馬黎珈而風采依然，當然要問她將來會不會考慮復出拍戲？她笑說︰「這個階段不會，但將來的事就不敢說了，不過可能將來都無人要我呢，我年紀大了。」話雖如此，但45歲的馬黎珈而依然美豔動人，難怪在訪問當日，有顧客即使剛做完療程臉頰泛紅，但看見馬黎珈而仍要求合照。然而看見客人帶着笑臉，滿意地離開，正是她最希望看見的，「他們都是給我最大的動力。」馬黎珈而強調，她並不是單單追求盈利，而是要一直走在行業前端，為客戶提供最優質的服務。

