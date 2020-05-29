【丘質故事】投注前要留神　 慎防鬼祟收費

新冠肺炎爆發後，香港賽馬會旗下投注站暫停營業，大家要參與投注，就只能透過其他方式入錢落馬會戶口。「唔怕你精，唔怕你呆，最怕你唔來」，馬會2月初隨即新增過數方式，投注戶口持有人可透過投注應用程式綁定指定轉賬銀行戶口，開設轉數快（FPS）網上轉賬服務，為投注者慳番唔少手續費。

現時大家用轉數快過數，若果戶口唔夠錢，程式會提醒你餘額不足，交易不會進行。馬會的轉數快亦一樣，若銀行結存不足，同樣會拒絕交易，但原來每次未能成功過數後，銀行會將其當成未能成功的自動轉帳，從銀行戶口中，收取150元服務費，顯示為Returned autopay charge。

筆者亦就此問過銀行職員，佢地解釋，馬會在過數版面已列明，銀行有權就拒絕交易，而收取相關服務費，勸各位投注人士在使用轉數快前，先睇清楚銀行戶口夠唔夠錢，才進行過數。

另外，職員又指，有不少投注者開設轉數快即時轉賬時，一時睇錯，綁定了往來支票戶口，而非常用的儲蓄戶口，因為支票戶口在存入支票後，相關款項要在一段指定時間後才能動用，亦有機會出現未能即時過數的情況。

真係咁不幸被銀行扣左錢咁點？職員建議大家可以打去客戶服務熱綫，或者去分行與銀行方面反映問題。但綜合網上討論區留言，唔係間間銀行都肯退番呢筆收費，當中以恒生銀行（00011）較為「順攤」，大多數個案在反映後，都會退番錢。

其實2月份開始已經不斷有人「中招」，馬會當時承諾，會與銀行方面磋商，以探討取消相關費用的可能性。但到而家仍未有任何實際消息，150元收費情況依然出現。疫情大致受控後，停辦多時的六合彩，短期或有機會恢復，屆時可能會有更多人中伏。

不過博彩僅屬娛樂性質，筆者奉勸大家量力而為，無錢就唔好買。