【中小企教室】5G月費上台攻略　邊間電訊商最抵用？

▲ 本文將助你比較5大電訊商，包括SmarTone、3香港、中國移動、csl、1O1O的5G月費計劃。

5G網絡今年正式攻港，多間電訊商相繼曬冷5G月費計劃，到底5G有何吸引之處呢？對中小企而言，幫員工揀選上台計劃時，又有何攻略？5G的下載傳輸速度高、延遲性低，往往成為吸引用家的關鍵，但另一個不可忽略的問題，當然是月費價錢，到底邊間電訊商最抵用？

本文將助你比較5大電訊商，包括SmarTone、3香港、中國移動、csl、1O1O的5G月費計劃。

數碼通（SmarTone）

SmarTone 5G月費計劃的入門價格是398元，可用100GB數據，更可增加80元，以478元享有無限5G流動數據（其後5Mbps速度）。最大優勢是，客戶可儲起每月未用完的數據，上限500GB數據。

有別於其餘4間電訊商，SmarTone是唯一一間採用5G網絡供應商Ericsson，而非華為5G技術。不過SmarTone只推出一個5G計劃，數碼通總裁葉安娜解釋，推出初期會針對一些高用量客戶，包括經常進行視像會議、打機、睇片。

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3香港

3香港只得2個5G月費計劃，100GB／388元和200GB／688元，但客戶每月加58元，可享其後4.5G任用數據王。

中國移動

中國移動推出4個5G月費計劃，最吸睛的是，如果上台簽約可享合約優惠價，只要198元即享30GB。其餘3個計劃收費為100GB／298元、200GB／398元、300GB／498元，另有免費的1Mbps或5Mbps其後無限數據。

csl

csl是目前推出最多5G月費計劃的電訊商，與中國移動一樣，由198元起跳，到698元都有，客戶彈性比較大。8GB／198元（每1GB增值30元）、12GB／298元（打後每2GB增值10元）、80GB／398元、150GB／498元、300GB／698元。

賣點是提供一系列免費5G娛樂服務，包括Now E 英超及西甲賽事通行證、2個月MOOV 24 bit服務、2個月csl 5G VR應用程式及1個月csl 5G VR電競。另外150GB或300GB 計劃，分別送2Mbps或3Mbps的其後無限數據。

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1O1O

1O1O的5G月費計劃由299元至759元不等，8GB／299元（每1GB增值30元）、12GB／389元、80GB／459元、150GB／559元、300GB／759元，12GB打後計劃增值為每2GB／10元。

責任編輯：姚慧儀