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【定期存款】澳元定存最高10厘　專家籲0.63候低收集

金融經濟 20:46 2020/05/29

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澳洲下周二（6月2日）議息，市場料將按兵不動，惟近期中澳關係緊張，一度抑制澳元升勢，及至近兩天止跌回升。專家建議，對澳元有實際需要的散戶，宜趁滙價稍回至0.63至0.64左右，才伺機輕倉候低吸納，再開立定存。比較市面上逾20間銀行，冠絕全城的是集友7天短存享10厘。

綜合業界所言，「港區國安法」昨天（5月28日）獲通過，市場避險情緒升溫，除了把港元轉投美元外，澳元也是熱門主流外幣。

本來澳元上月曾勁彈，主要反眏內地經濟在疫後率先重生，澳洲的資源以輸華為主，市料袋鼠國最受惠，刺激澳元報復式反彈，兑美元曾狂漲約千點子。

不過，其後因中澳兩國就疫情源頭以至港區國安法等爭抝，澳洲對華態度強硬，內地則擬以關税施壓，一度曾令澳元受壓；及至近兩天又轉升，逼近約0.67高位。

恒生：現價稍偏貴  0.64小注吸

恒生（00011）投資服務首席市場策略員溫灼培指，最近澳元頻現利好消息，刺激滙價急彈，尤其是澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）昨天明言，無意採負利率，以免金融體系付出代價；再者，經濟未如預期般差，3月已啟動無限量寬（QE），以及減息至0.25厘歷史低位，現階段暫不會加大放水。澳元應聲彈升至約0.66水平，今天漲幅未止，升勢未免過急，現價稍嫌偏貴。從技術走勢看，料有調整壓力，建議當回落至約0.64才小注低吸。

溫灼培補充，即使中澳關係惹關注，但似乎未如坊間預期般差，因最近兩國的鐵礦石交易，澳洲罕有允許以人民幣交易，而非慣常的美元結算，縱使涉及金額有限，僅以億元計，惟面對當前複雜的微妙宏觀局勢，對人幣國際化有極大象徵意義，也變相緩和兩國緊張氣氛。

惟其如此，溫灼培對澳元的中長綫前景暫未敢太樂觀，仍要緊盯美國總統特朗普對華的反擊，會否宣布懲罰措施等變數，料年底滙價約升至0.68水平，暫難重上0.7高位。

上商研究部主管林俊泓預計，澳元年內走勢先低後高，低位為0.62 ，年底挑戰0.68；對澳元有實際需要的投資者，不妨在0.63收集。

追息的避險族亦要留意此商品貨幣高息不再，雖然澳洲不像新西蘭或採負利率，但其利率已減至有紀錄新低，而港銀的澳元定存息亦爭相鬥減。

集友7天「高息王」  年息10厘

如集友提供7天短存膺「高息王」，惟已於4月初由11厘急劈1厘，至10厘（見表）。1個月期以富邦的3.28厘居首，早前亦已減0.4厘。至於3個月、半年及1年期，則由招商永隆分別以0.6厘、0.7厘及1厘領先，同樣存息亦已下調。

華僑永亨經濟師李若凡表示，澳元漲幅仍受制於兩大風險，包括中美衝突及中澳貿易或惡化。未來兩周而言，料兌美元的支持位為0.63，阻力位是0.675；兌港元的區間則介乎4.8844及5.2333。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 存款收息

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