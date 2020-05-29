【阿里巴巴】天貓618消費券加碼至140億 23品牌成交破千萬

▲ 天貓618消費券將加碼至140億人民幣，23品牌成交已破千億。

阿里巴巴 （09988） 天貓618從5月25日零時開始商品預售，6月1日零時正式開售，活動將持續到6月20日。天貓早前預計，活動期間將會發放超過100億元（人民幣，下同）的消費券和補貼，鑑於消費需求旺盛，最新決定追加40億元消費券，加強釋放消費潛力。

新追加的40億元消費券會從6月1日開始發放，消費者在手機淘寶應用程式搜索「消費券」即可領取，消費券額度分為30元、20元、10元及5元。天貓618期間，消費者可以在商家提供優惠及「滿300元減40元」的基礎上疊加使用消費券，並會在付款時直接在從折扣價格抵扣相應額度。

舉例如，如果消費者在天貓618活動期間領得30元消費券，加上會場滿300元減40元的通用折扣，買350元的商品可直接減免70元，相當於在優惠基礎上再打8折。

逾10萬品牌參與

阿里巴巴表示，今年天貓618獲逾10萬家品牌參與，共提供超過1,000萬款折扣商品及200萬款新產品。5月25日開放預售後，首小時成交額較去年增長約515%。其中，消費電子及家居裝修兩大行業的成交額僅用約7分鐘已經超過1億元；美妝行業的成交額在7分鐘內突破5億元大關。

阿里巴巴續指，自天貓618啟動預售以來，反應較預期理想，預售首4天內已有23個品牌成交額突破1,000萬元，其中南韓護膚品牌「雪花秀」在預售期間的預訂出貨量，遠超於中國大陸的庫存量，需要向南韓辦公室緊急調貨；歐萊雅（L'Oréal）、蘭蔻（Lancôme）及Estée Lauder等國際化妝品牌的預售成交已經突破1億元；在預售首天，藥妝品牌Dr.Jart+及Freeplus多款皇牌產品售罄。

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