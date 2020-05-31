【港股分析】兩會解讀　邊個行業有著數？

今年兩會在周四（28日）閉幕，一如市場預期，內地在首季國內生產總值（GDP）錄得-6.8%的負增長後，總理李克強在兩會發表的政府工作報告上，未有提到今年的實際經濟增長目標，反而是更加強調要做好「六穩」及「六保」，以應對環球的不穩定形勢。

其實內地在2018年已經提出六穩，就是穩定就業、金融、外貿、外資、投資、以及穩預期，中心思想其實還是要穩住經濟。中美貿易戰去年開打後，至今仍未完全解決，穩外貿和外資的進度受阻，所以近年中央再提出六保的思想，將焦點由經濟擴展至大眾民生。

所指的六保，正是要保住居民就業、基本民生、市場主體、糧食能源安全、產業鏈供應鏈穩定、及保基層運轉。李克強表明要打贏脫貧戰，更制定多個就業及降低失業率的目標，顯示當局也意識到，解決經濟放緩要先從民生做起。加上去年內地人均GDP突破1萬美元，為免貧富差距加劇，谷起就業也成為政府的工作重點。

中央今年擬安排地方政府專項債券達3.75萬億元人民幣，遠比去年2.15萬億元人民幣為多，也顯示當局決心。兩會亦提到，加強發展新一代訊息網絡和5G應用、推廣新能源汽車和產業升級，均是工作重點，相關的5G股份和新能源汽車股份，今年餘下時間或有機會出現炒作。

內地政府在六穩和六保中，均提出要穩定和保住就業，可見居民消費會是內地今年穩經濟增長的重要一環，相關的消費板塊可以預期會被注視。環顧5月份國企股走勢，僅9隻成分股錄得升幅，當中消費股佔5席，包括華潤啤酒（00291）、安踏體育（02020）、新奧能源（02688）、申洲國際（02313）及中國旺旺（00151），這些股份短期可繼續留意。

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