【零售寒冬】一晚間兩零售公司確認蝕錢　先施Bauhaus去年同陷困境

本港經濟去年已陷入技術性衰退，一晚之間再有兩家零售股宣布蝕前，當中包括有機會易手的先施 （00244） ，以及時裝品牌公司（Bauhaus）包浩斯 （00483） 。其中先施截至2月底止的財政年度虧損擴大超過一成，而包浩斯則發盈警，料上個財政年度蝕幅增加至少兩倍。

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先施

早前宣布賣盤的先施 （00244） 公布全年業績。截至2月底止，先施虧損較上年同期擴大11.6%至1.5億元，不派息。

先施上一財政年度總收益為2.6億元，跌16%。以業務計，先施之百貨業務及證券買賣業務收入分別倒退14.7%及23.5%，至2.7億元及398萬元。

集團指，上財政年度是香港零售市場歷來最艱難的時期之一。自2019年6月以來所發生的社會及政治事件對香港零售市場氣氛造成負面影響，且導致來自中國內地的訪客人數減少。期內集團店舖因社會事件而關門超過400個小時。

此外，中美貿易戰為本地及全球市場帶來不明朗因素，進一步打擊消費意欲。另一方面，新型肺炎爆發及迅速傳播，港府建議及實施社交隔離政策及各項其他措施以預防疫情在香港傳播，亦導致訪港旅客人數大幅下跌。

展望未來，管理層指，隨著新型肺炎確診個案減少，加上政府放寬先前所頒佈的社交距離措施，商舖人流已逐漸回復正常。雖然百貨業務面臨考驗，但集團仍對來年其業務表現審慎樂觀。

包浩斯

包浩斯 （00483） 發盈警，預期截至3月底止財政年度之虧損將按年大幅增加，由去年虧損6210萬元擴大至1.4億至2.1億元。集團表示，虧損擴大主要因社會運動、新型肺炎疫情，以及集團結束中國內地業務並逐步縮減在香港及台灣業務所致。

集團強調，集團手頭有足夠現金滿足當前業務需求。然而，面對巨大挑戰，集團實施多項成本控制措施，包括但不限於與業主磋商降低租金、減少營運開支及店舖翻新支出等。

此外，作為減省成本措施的一部分，集團全體執行董事同意於4月至6月削減25%薪酬或放取相應金額的無薪假期；除升職員工外，其他接近所有其他員工將凍薪一年。集團亦已申請「零售業資助」計劃及「保就業」計劃申請資助。