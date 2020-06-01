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【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片

環球政經 10:24 2020/06/01

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科技日新月異，偷拍鏡頭愈造愈細，有時候真的防不勝防！內地一名女子和女友人在杭州租屋，自去年12月入住半年後，始發現屋內一個插座出現微弱燈光，拆開後驚見內裡竟藏有針孔鏡頭，對著她平常換衫的位置，記憶卡內更已錄有3,000多段影片，業主和中介均否認曾安裝鏡頭，警方正調查事件。

租住半年始發現隱藏鏡頭

女子剛入住時並沒有察覺異樣，直至今年5月12日，劉女一位友人前來作客，晚上關冷氣時，發現插座下方有一粒比米還小的圓點，閃著微弱燈光，拆開後發現內裡有一個針孔攝錄機，附設一張32GB記憶卡，怒極報警求助。警方發現，攝錄機記憶卡中有3,000多段影片，每段片長3分鐘，估計為自動攝錄、自動儲存，新影片覆蓋舊內容。

記憶卡已錄有3,000多段偷拍影片。（網上圖片）

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由於插座正對著廁所旁的衣櫃，她每日都在該處更換衣服，擔心影片會被放到網絡上，隨即搬離該處，要求中介退還已繳付的一個月租金和押金，惟中介認為劉女單方面違約，需等待總部回覆再作決定。劉女對此感到無奈。

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涉事單位出租方為杭州一間科技有限公司，劉女為單位首名租客。警方正在調查事件，目前中介和業主均否認曾安裝攝錄機，至於影片會否自動上傳網絡，仍需進一步調查。

撰文 : 成添勇

杭州 鏡頭 攝錄機 記憶卡

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