【口罩供應】港牌口罩減價2成　愛的家口罩低至每個2.76元（附口罩規格一覽）

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最近不少香港品牌口罩陸續減價，卓悅今日宣佈，下調愛的家FAMILY MASK口罩價格，EG口罩今日亦宣佈減價。究竟是口罩成本降低，還是供過於求？
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卓悅於Facebook發帖指，愛的家一次性醫用口罩（綠色盒）50個，每盒由188元下調至138元，即每個口罩約2.76元。愛的家S99一次性3層口罩（高級防護版 – 橙色盒）30個，每盒由120元下調至95元，即每個口罩約3.17元。
EG口罩今日亦於Facebook發帖指，「最近返貨成本已經稍為回落，所以決定直接減價回饋。」EG口罩（成人）50個裝減價回饋再送酒精搓手液一支，售170元。
不過，口罩仍然有需求，今日開賣的屈臣氏自家口罩品牌「WatsMask WeCare」，吸引大批市民到各區屈臣氏及百佳分店排隊，有網民表示：「職員話一開舖3分鐘內清晒！」
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口罩規格一覽
愛的家一次性醫用口罩(綠色盒) 50個
- BFE> 99%，PFE > 99%
- 歐盟標準EN14683
- 美國標準ASTM F2100 / 2101
- 成人尺寸175mm X 90mm
- 平均每個口罩約2.76元
愛的家S99一次性3層口罩（高級防護版 – 橙色盒）30個
- BFE> 99%
- 符合歐盟 EN14683：2019 Type IIR
- 日韓設計3層口罩
- 成人尺寸175mm X 90mm
- 平均每個口罩約3.17元
EG 口罩 ( 成人 ) 50個裝 (非獨立裝)
- BFE > 99% , PFE > 96%
- 採用3層不織布，多重過濾細菌及顆粒
- 成人尺寸175mm X 90mm
- 平均每個口罩約3.4元 (另送酒精搓手液一支)
屈臣氏「WatsMask WeCare」口罩 30個
- 通過ASTM Level II測試
-BFE 及PFE ≥ 99%
-3層構造，獨立包裝
- 平均每個口罩約2.66元；「易賞錢」會員優惠價約2.33元