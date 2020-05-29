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【防疫抗疫基金】公共小巴及的士業界補貼　今日起接受登記

商業 19:45 2020/05/29

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第二輪的「防疫抗疫基金」下，向公共小巴、本地渡輪及的士業界提供補貼亦開始接受登記。（資料圖片）

港府在疫情下推出「防疫抗疫基金」，幫助各界別渡過難關。運輸署今日（29日）表示，第二輪的「防疫抗疫基金」下，向公共小巴、本地渡輪及的士業界提供補貼亦開始接受登記。

港府向綠色（專線）小巴及本地渡輪營辦商的65歲或以上，而未有參與強積金計劃的合資格僱員，提供工資補貼。每名合資格僱員，營辦商將可獲每月6,000元的工資補貼，為期六個月（今年6月至11月），以補貼營辦商支付工資，補貼將分兩期發放。運輸署今日起，陸續發出信函及申請表格予綠色小巴及本地渡輪營辦商。

營辦商可以由今日起至6月21日，申請第一期補貼。署方在完成核實營辦商所提交的資料後，會於兩至三個星期內以自動轉帳形式發放補貼。相關的補貼用以協助營辦商，支付今年6月至8月的員工工資。第二期補貼則於今年9月發放，申請詳情稍後公布。

【防疫抗疫基金】中小企融資擔保計劃今生效　4月底前未償貸款6月將發放

的士及紅色小巴登記車主　今日至9月30日可登記領取3萬元補貼
在抗疫基金下，每位合資格的的士及紅色小巴登記車主，可獲每輛車一筆過30,00元的非實報實銷補貼。署方會陸續發信通知各合資格的士及紅色小巴登記車主，登記領取補貼的手續詳情。

至於接獲信函之的士及紅色小巴車主，可由今日起至9月30日，使用信函上提供的登記密碼。並透過「香港政府一站通」提交登記。成功完成登記後，補貼約於兩至三周內，以自動轉帳形式發放至在網上登記填報的本地銀行帳戶。

此外，運輸署已陸續發信通知各合資格非專營公共巴士、學校私家小巴及出租汽車登記車主有關第二輪「防疫抗疫基金」補貼安排的詳情，合資格的車主可獲每輛車一筆過港幣三萬元的非實報實銷補貼，截止申請日期為7月31日。

【防疫抗疫基金】洗衣業資助現正接受申請　最高可獲15萬元

綠色小巴持有人一筆過3萬元補貼　至今收到業界約9成申請
運輸署更公布，第一輪「防疫抗疫基金」迄今已向運輸業界發放逾3.7億元補貼。而有關綠色（專線）小巴路線組合、每輛綠色小巴的客運營業證持有人，可獲的一筆過30,000元的非實報實銷補貼。署方截至本月27日共收到150份申請，即約9成持證人。並已由今日起，向已完成申請審批的持證人，發放相關的補貼。

【港區國安法】若美國取消香港特殊待遇　商會料影響微（附港美進出口表）

責任編輯：馬意文

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