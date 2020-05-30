【打機抗疫】全球遊戲主機共銷售15.6 億部　PlayStation 2居榜首

▲ 研究指出，目前全球共銷售15.6億部遊戲主機，當中銷量最高竟為PlayStation 2主機。

受新冠肺炎疫情影響，多人留在家中避疫打機，遊戲主機的需求增加。有研究指出，目前全球共銷售15.6億部遊戲主機，當中銷量最高竟為PlayStation 2主機。

近日，調查機構LearnBonds發布全球遊戲主機的銷售情況。數據顯示，全球已售出15.6億部遊戲主機，而索尼（Sony）推出的PlayStation 2居榜首，佔銷售總量10.07%。PlayStation 2 主機自2000年開始發售，至今已有20年，已累計售出1.5768億部主機。

【PS5】傳Sony下週舉行綫上直播活動 發布PS5新遊戲

任天堂全年盈利增33% Switch銷量達2103萬部

任天堂DS主機為全球銷量第二，銷量為1.549億部，Game Boy排名第三，共售出1.1869億台。PlayStation 4全球銷售量為1.0986 億部。值得留意的是， 去年7月任天堂Switch主機的銷量為3,600萬部，現時全球銷量已達 5,589 萬部，銷量增長迅速。

另外，報告亦研究PS2及PS4的地區銷售量，歐洲成為PlayStation系列的主要銷量地區。歐洲的PS2銷售量為5,528萬部，與北美地區銷量相約，PS4歐洲銷量為4,512萬部，北美則售3,634萬台。

責任編輯：李寶如