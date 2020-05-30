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【疫情裁員】疫情衝擊業務　Nikon盈利按年大跌9成

科技 12:00 2020/05/30

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相機巨擘Nikon發表業績，受新冠肺炎疫情影響，產品銷情慘澹，利潤大跌9成，並削減員工700人。（法新社圖片）

新冠疫情影響深遠，全球社會、經濟、商業等範疇皆無一倖免。數碼相機巨擘Nikon的業績就非常慘澹，按年盈利大跌9成，且預估相機事業今年度恐怕亦難以擺脫虧損局面，並削減海外工廠員工共700人。

日前Nikon公布上年度，即2019年4月至2020年3月的業績，其半導體（IC）用的微影設備銷售雖然有增長，但因FPD微影設備銷售大減，加上武新冠炎疫情導致數碼相機銷情慘澹，新產品亦延後推出，拖累公司整體收入，按年跌16.6%至5,910.12億日圓（約441億港元），導致盈利按年暴跌91.8%至67.51億日圓（約5億港元）。

Nikon表示，上年度包括相機業務、數碼相機和更換用鏡頭的影像業務，收入跌23.7%至2,258.94億日圓（約169億港元），整體蝕171.53億日圓（約13億港元）。而精機事業，即包含半導體、FPD 微影設備的收入則下滑12.7%至2,397.28億日圓（約80億港元），盈利按年則大減42.8%至467.74億日圓（約35億港元）。

東南亞工廠裁員一成

就產品銷售量而言，Nikon上年度數碼相機，包括單鏡反光相機與輕便型相機，全球銷售量年大減33%至246萬部，單眼機種銷售量減少21%至162萬部、輕便型機種亦大減48%至84萬部，Nikon更換用鏡頭銷量亦減少16%至265萬支。Nikon表示，因新冠肺炎疫情影響，現階段難合理估算業績，因此暫緩公布2020年4月至2021年3月業績預估。

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Nikon指出，因數碼相機市場加速縮細，且受疫情影響，估計今年4、5月銷量將大幅萎縮，相機業務預估恐怕將連續第二年陷入虧損，因此計劃頒布進一步結構改革措施，削減海外工廠員 工。根據日經新聞報導，Nikon此次裁員對象主要為泰國工廠及寮國工廠，裁員人數分別為 500、200人，相當於各工廠員工人數的一成。

責任編輯：李彥煒

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