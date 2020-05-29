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【港區國安法】英美澳加外長發聯合聲明　中國駐英使館：強烈不滿、堅決反對

環球政經 20:16 2020/05/29

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人大昨（28日）表決通過「港區國安法」，美國、英國、澳洲及加拿大的外長發表聯合聲明，表示深切關注關切北京的決定，認為北京的決定會影響剝奪港人自由、削弱香港的自活。中國駐英使館今（29日）回應指，聯合聲明是對香港維護國家安全立法說三道四，是干涉香港事務和中國內政，並對此表示強烈不滿和堅決反對。

相關文章：【港區國安法】梁振英批評滙豐無表態　促工商政界取消戶口

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英美澳加外長的聯合聲明，形容香港是「自由的堡壘」，香港的繁榮及穩定對國際社會有重大及長遠的利益關係。北京直接對香港進行國家安全立法，而非以基本法23條進行本地立法，會剝奪香港人的自由，並削弱香港的自治及令香港繁榮的制度。

中國駐英使館發言人回應時表示，香港事務不容任何外國干涉，更指《中英聯合聲明》的目標是確定中國收回香港，沒有賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任，指任何國家不能以《中英聯合聲明》干預香港事務和中國內政。

他又敦促有關國家認清香港已回歸中國的事實，遵守不干涉他國內政的原則，尊重中國全國人大決定，停止插手香港事務及干涉中國內政。

更多港區國安法相關報道：https://bit.ly/3gtdMYo

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