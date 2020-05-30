【樓市分析】數千元首期上車　公屋助人致富？

1998年初，房委會推出「租者置其屋計劃」，讓指定39條屋邨租戶，購入自住公屋。為了吸引租戶，房委會提供大額折扣，亦與多間銀行及財務機構簽訂「按揭保證契據」，提供最高十成按揭，還款期更長達25年。

當時參與計劃的租戶，只需十多萬元，便成為業主。十多年後，部分業主再以兩、三百萬元賣出單位，其後轉購私樓。由於獲利甚豐，令不少公屋租戶心動，故屢有政客要求重推計劃。

舉例說，粉嶺華明邨頌明樓高層8室，實用面積385平方呎，早前以228萬元（綠表價）易手。據資料顯示，原業主於2017年4月初，以31.1萬元購入單位，換言之，短短3年，帳面勁賺197萬元，以升幅計，遠遠跑贏私樓。值得留意的是，該業主當年僅支付約3,000元首期，便能上車。

從回報率來看，「租者置其屋計劃」的確吸引，惟最大問題是物業管理，皆因部分租戶情願交租，也不想買樓，以致邨內有兩類居民：一是透過計劃買樓的小業主，二是房委會租戶。假如業主想提升物業質素，可能不介意花錢翻新大堂，又或安裝智能保安系統，惟其後維修費，則由已購買單位的小業主承擔。其實不少屋邨樓齡偏高，甚至有失修問題，小業主日後更需要支付巨額維修費。

更重要的是，若未補回地價，業主不能出租單位，且只可轉售予綠表買家，不能在自由市場放售，即是說，客源相對較少，流通量相對較低，隨時有價無市，若業主急需出售單位套現，只能大減價，否則難吸引買家。

對公屋租戶來說，有關計劃始終利多於弊，不少租戶也願買下自住公屋。不過，特首林鄭月娥強調，在整體公營房屋供應「更有把握」及「能大致滿足市民需求」後，才考慮重推計劃。然而，上述概念抽象，難以量化，加上政府仍有不少更重要的事情處理，故料短期內也難重推計劃。

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