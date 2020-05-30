【保你大】羅國森：住院醫保的「住院」爭拗

上次提到，芳姐茶餐廳伙計阿蘇有位親戚因病入院，出院後向保險公司索償時，保險公司不賠他的部分膳食費用。筆者告訴他，雖然住院醫保確實是「包食包住」，但在食方面，也要合理開支才可。

在剛公布的去年保險索償投訴個案中，就有位投訴人投訴保險公司不賠她的住院膳食。準確來說是不賠部分膳食開支，因為投訴人本身有高血壓和糖尿病，醫生建議她要控制飲食，但她的膳食索償中，卻包含不少高糖食物和飲料，超出一般正常人每天的合理用量，故最後只賠索償額的七成。而投訴委員會也同意保險公司的決定。

談到這裏，筆者又想起去年的個案中，有兩個是關於「住院需要」的，其中一個是沒有住院需要，但卻住院了；而另一個則是有沒有需要住52日醫院。筆者跟阿蘇分享這兩個個案。

「阿蘇，我再考考你，所謂『住院醫保』，是否一定要住院才可索償？」

「咦，你這個問題應該有伏綫，我要小心回答！我記得，現在不一定需要住院的，對嗎？」阿蘇小心翼翼地回答。

「好記性。但你知道為甚麼不住院也可以索償嗎？」

「因為醫學昌明，現在很多小手術都可在日間門診手術中心進行？」阿蘇一邊想，一邊答。

「真的不錯，俾個Like你。」

「過獎了！為甚麼這樣問我？」

「是這樣的，在去年的索償投訴個案中，有兩個比較特別，都是關於有沒有需要住院。第一個是這樣的，投訴人因為肛周和右上腹疼痛入院兩星期，接受盆骨磁力共振、超聲波和其他化驗，結果確診為肛漏。投訴人出院9天後再入院做瘻管切除手術。但保險公司只賠她第二次入院做手術的費用，不賠首次住院開支，理由是首次住院只是手術前的評估，這些程序可以在門診進行，沒有迫切的住院需要。」

「但我理解是，不住院就沒有得賠喎？」阿蘇的反應很快。

「你這個觀念有點過時，我明白，過去很多受保人為了Claim保險，一些不緊急的醫療程序都入院做。但近幾年，保險公司積極推動門診手術，以及接受一些診斷式的檢查在門診進行也可索償。當然，或許會有一些墊底費要付，視乎個別計劃的條款。」

「言下之意，這投訴不成立？」

「是呀！另一個的投訴人因為血壓上升和胸痛，最終住院52天，期間接受了磁力共振、化驗、X光和心電圖等檢查，最終確診為高血壓、鼻竇炎、胸部感染和支氣管過敏反應等等疾病。保險公司不賠最後一周的住院費，即是也賠了絕大部分開支，但受保人不滿，向委員會投訴。阿蘇，你估結果如何？」

「照你的說法，應該不成立吧？！」

「嗯，這次你錯了，投訴成立的，主要因為受保人的主診醫生指出，投保人出現了多項病徵，即使到了住院的最後一個星期，她的含氧量和血壓仍未穩定，需要接受氧氣治療和控制藥物劑量。因此，委員會認為，投訴人最後一周住院仍然是有醫療需要，所以，保險公司仍然要賠償該段期間，合共20,500元的開支。」

「咦，最關鍵是住院期間有沒有接受治療？」

「對，最重要是病情有沒有好轉，以及有沒有接受治療。如果有，勝訴機會就會較高。」