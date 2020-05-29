【King談樓市】KingSir：社會更穩定　利好樓市發展

近排樓市啱啱有止跌回升嘅勢頭，點知周四（28日）全國人大就通過咗「港版國安法」，為市場增添不明朗因素，而已停止近4個月的暴力抗爭又有捲土重來的象，香港未來樓市將何去何從？

市場人士非常擔心香港前途，國安法推出會否令外資撤走或將總部搬離香港，更甚者令香港失去金融中心地位，令經濟一沉不起。

香港作為中美角力的磨心，損傷在所難免，但以美國為首的西方國家正在孤立中國、甚至去中國化的情況下，香港對中國的重要性比以往任何一段時間更為重要。香港作為全球最大離岸人民幣中心，有着聯通境外金融機構與內地金融市場的重要功能，非內地城市如上海、深圳能替代，加上中央推出的「大灣區金融30條」，將更鞏固香港作為國際金融中心的地位，估計未來將有更多內地巨企來港上市。

其實國際投資者最重視的在於當地政治經濟社會是否穩定，未來回報是否能在預計之中。但多月的暴力抗爭已令社會混亂、民不聊生，令投資環境變得不明朗，長此下去反會削弱香港作為國際金融中心的地位。

此外，亦有很多人擔心國安法出台會令在港資金大幅流走，令股市樓市大跌。然而投資者是理性的，就算資金今天走了，只要那裏有錢賺，有天定會回來，何況暫時仍未見到資金有大幅溜走跡象，銀行結餘還保持在900億元以上。

其實過去半世紀，香港出現過多次信心危機，包括六七暴動、八四中英談判、八九民運、九七回歸，期間亦觸發多次移民潮，尤以87至92年間移民人數最多，有近30多萬人。但每次危機過後，為何經濟股市樓市都能再次上升，原因很簡單，香港自開埠以來早已是一道聯繫中國與西方國家的橋樑，歷史地理文化有着不能取代的優勢。

筆者估計，國安法的推出短期內會令投資環境不明朗，亦令有着上升勢頭的樓市會有所回軟，甚至有少許回調，但長遠而言，相信將會令香港政治經濟社會趨向穩定，對未來樓市發展更為有利。

如閣下真的對香港信心盡失，大可將物業買掉移民去。相反，如你認為香港經濟長遠發展將會更好更穩定的話，今天應立即去看看有否一些「移民急售」的單位，說不定隨時買到筍盤！