【有盈退休】曾智華：「投資明燈」出手喇！

投資股票大忌為心癢手痕，不時出出入入，這樣，十之八九結果為「贏粒糖輸間廠」！此外，小股民多數死在唔做功課，也少冷靜觀察，只靠媒介上的「財經演員」提供資料及分析，最終，十之八九也變得過「桔」收場。

有兩個行業的資深人士坦白向小弟講︰「碌Sir ，若我的貼士準，就唔使捱到身水身汗啦！」

一為練馬師，不分春夏秋冬日曬雨淋行雷閃電，皆要凌晨3點爬起身，披星戴月仆去馬場操馬。

另一為財經評論員，也是要生霸死霸甚至唔收稿費，希望盡力爭取所有報章雜誌電視台電台地盆曝光，增加知名度，做到嘔泡，無非搏多幾個師奶阿叔幫襯自己間證券公司炒股矣。

故此，小弟從不睇「練馬師貼士」及「財經演員提供」，一切靠自己搜集資料再分析。

長期有看小弟的專欄及「退休書」者皆知，小弟有幾個「必勝投資經驗」，乃以真金白銀驗證回來的。正是「有錢大家搵」，毋妨公開。其中，小弟有一位非常敬佩的人物，可稱為「投資明燈」，凡佢出手小弟就照跟，次次幾個月內有兩成至四成利潤！

這位，正是新鴻基地產（00016）的「皇太后」鄺肖卿女士。舉凡大家見到佢出手回購新地股份，立即照跟可也，這轉「順風車」，最少有兩至三成升幅可收割。

過去3年多，有記錄可翻查，郭老太出手兩次，一次為2016年底，另一次為2018年下旬，皆在100至103元左右回購，兩次皆在5個月內升破140元。

最新港交所（00388）上市公司披露權益顯示，小弟的「投資明燈」，又出手了！今次，以更低價入市，在5月22日以平均90.87元，5月25日則以88.45元作出回購。

郭老太看新地入市價之準，大家當然有所不及。所以，不用妄想可以同價入到貨。

小弟呢，認為95元以下已覺非常安全。執筆此刻報92.1元（按︰周五收報89元），當然，多多都掃矣。大家可參考小弟經驗，半年後再作引證！