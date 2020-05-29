塞浦路斯為振旅遊業 包染疫旅客食宿醫藥費

▲ 塞浦路斯為吸引遊客前往觀光更出奇招，承諾如有旅客入境後確診新冠肺炎，政府願意承擔其食宿及醫藥費用。

歐洲多國的新冠肺炎疫情已逐漸放緩，各國積極籌謀重新開放國家，以助旅遊業復甦及挽救經濟。塞浦路斯為吸引遊客前往觀光更出奇招，承諾如有旅客入境後確診新冠肺炎，政府願意承擔其食宿及醫藥費用。

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塞浦路斯屬於疫情較輕微的歐洲國家，累計有17宗確診病例。塞浦路斯將於6月9日起，向德國、希臘等低風險地區的旅客開放。

塞浦路斯政府同時提出一項新措施，承諾旅客在入境後如感染新冠肺炎，確診者及其家人的食宿和醫藥費用，都會由政府全數支付，旅客只需要支付來回機票，希望讓旅客可放心到塞浦路斯遊玩。

當地政府更特別預留有100個床位的醫院，旅客如確診後都可迅速入院診治，同時也會安排確診旅客的家人入住隔離酒店。

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據悉，英國亦是塞浦路斯旅遊業的目標。塞浦路斯旅遊部副部長佩迪奧斯（Savvas Perdios）更建議，由7月起允許英國旅客入境塞浦路斯。

據悉，塞浦路斯由5月4日已放寬限制措施，預計於5月底可完全控制疫情，其後酒店業料於6月1日恢復營業，6月9日起開放讓國際旅客入境。

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塞浦路斯政府稱，該國為歐洲人均新冠肺炎感染比例最低的歐洲國家，並對該國超過10％的居民進行了檢測。 塞浦路斯更強調會實施嚴格的衛生規定，包括限制餐廳、酒吧等場所不可多於10人同桌。

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責任編輯：鄭錦玲