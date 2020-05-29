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【PS5】傳Sony下週舉行綫上直播活動　發布PS5新遊戲

科技 18:57 2020/05/29

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最近有消息傳出，下週Sony將舉辦首個線上遊戲發表會，玩家可率先一睹PS5最新的遊戲。

早前已有消息指，索尼（Sony）今年內會推出新一代遊戲主機PlayStation 5，目前關於主機的資料仍然十分神秘，一眾電玩迷亦期待已久。最近又有新消息傳出，下週Sony將舉辦首個線上遊戲發表會，玩家可率先一睹PS5最新的遊戲。

據《彭博社》引述消息人士指，Sony預計在下週三（6月3日）舉辦PlayStation 5線上活動，屆時將公開PS5的主打遊戲，更會亮出全新遊戲畫面以及遊戲玩法。預計首發遊戲會有38款，部分為PlayStation 5的獨家遊戲。不過，有關消息目前只是傳言，尚未獲官方正式證實。但由於今年美國的E3電子娛樂展宣布取消，因此Sony確有可能將原計劃在活動公開的內容，轉移到線上發表。

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消息人士稱，活動上會專注發布PS5的新遊戲，對於新主機細節將不會提供任何資訊。關於PS5新主機，Sony一直向外界保持神秘，未正式公佈有關新機的功能及售價，只表示會在年底亮相。

責任編輯：李寶如

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