【屋邨網紅@iM網欄】未來點做銷售? 鞋佬：歇斯底里做直播

疫情底下，直播帶貨Channel有如雨後春筍般在Facebook上處處可見，點解？因為實體店無人流無生意，不論是大型連鎖集團或者是樓上小店，轉型做網上生意，做直播賣貨，大家都是在變幻莫測的商業環境中，以適者生存法則的找出路，可是直播是不是未來電商銷售的新趨勢？

如果你在做實體店，抱着一試的心態去做直播，同時不願放棄實體店，所有的精神、經營思維全部都花在實體店上面，始終實體店成本較大，同時缺乏了創新的精神，那麼很大機會會兩頭不到岸。只有將時間及資源同等50/50，投放在實體店及網店上，那麼成功的機會是有的。

當然，歇斯底里地做直播是最好的！我就是一個活生生的例子，旁人以為我有精神病。2003年高峰期，我有8間實體店，風光一時，但淘寶的出現將我徹底打敗，全店結業。其後我成為上海一位網紅的左右手，見證過直播14秒800萬元人民幣生意額的震撼時刻，這次打工經歷將我帶入了一個「歇斯底里」的直播世界。

行快一步可分一杯羹

做直播帶貨之前，我無所事事，日日去釣魚，一釣便是8個月，直到一天，我才想通，前幾十年我與高跟鞋結下不解之緣，誤打誤撞學識網紅直播的經營模式，當天便拉着老婆將層樓變賣套現用作創業資金，我老婆又陪我癲，於是我成為香港第一個直播賣女裝鞋的「鞋佬」。

記得第一次睇住直播觀看人數「0」的時候，當下心想，我還做不做，我做給誰看？最後我還是堅持做完，因為我沒有給自己留下退路，同時認定直播是未來銷售的新趨勢，我只要比別人行快一步，邊行邊改邊創新，加上優質的「產品+服務」，分一杯羹不是難事，在獨特的互聯網生活方式下，直播帶貨將成為常態，亦是未來大趨勢。

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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