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美國共和黨議員染疫只告訴「自己人」 惹民主黨憤怒

環球社會熱點 10:06 2020/05/30

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美國疫情持續，共和黨眾議員劉易斯（Andrew Lewis）亦感染新冠肺炎。不過，劉易斯只把染疫一事告訴自己黨友，民主黨人在一周後才得知此事。有曾與劉易斯接觸的民主黨人感到憤怒，指自己與家人的健康因此受到威脅。

劉易斯周三表示，自己在5月18日接受新冠肺炎測驗，5月20日證實確診，他最後一次出席賓夕法尼亞州議會會議時為5月14日。

劉易斯強調，確診後已立即隔離，又指早前一直沒有公開結果是因為私隱問題。而曾與劉易斯接觸的3名共和黨人已自我隔離。

多名民主黨眾議員在Twitter撰文指，自己一直不知道劉易斯確診一事。民主黨眾議員席姆斯（Brian Sims）大斥共和黨人，得知劉易斯染疫後只通知黨友，卻沒有通知民主黨人。

席姆斯又斥共和黨人隱瞞劉易斯染疫一事，是因憂慮與「復工是安全」的說法有衝突。

賓夕法尼亞州議會民主黨領袖德爾米迪（Frank Dermody）亦批評共和黨人的行為。

德爾米迪指：

「他們（共和黨人）的態度表明，他們根本不尊重其他議員、同事及其家人。我們要求他們提供比目前為止更多的資料。」

（This attitude shows a fundamental lack of respect for fellow lawmakers, our staff and our families back home. On their behalf, we are demanding more answers about this than we’ve received thus far.）

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責任編輯：楊心悅

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