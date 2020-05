美國共和黨議員染疫只告訴「自己人」 惹民主黨憤怒

美國疫情持續,共和黨眾議員劉易斯(Andrew Lewis)亦感染新冠肺炎。不過,劉易斯只把染疫一事告訴自己黨友,民主黨人在一周後才得知此事。有曾與劉易斯接觸的民主黨人感到憤怒,指自己與家人的健康因此受到威脅。

劉易斯周三表示,自己在5月18日接受新冠肺炎測驗,5月20日證實確診,他最後一次出席賓夕法尼亞州議會會議時為5月14日。

劉易斯強調,確診後已立即隔離,又指早前一直沒有公開結果是因為私隱問題。而曾與劉易斯接觸的3名共和黨人已自我隔離。

多名民主黨眾議員在Twitter撰文指,自己一直不知道劉易斯確診一事。民主黨眾議員席姆斯(Brian Sims)大斥共和黨人,得知劉易斯染疫後只通知黨友,卻沒有通知民主黨人。

席姆斯又斥共和黨人隱瞞劉易斯染疫一事,是因憂慮與「復工是安全」的說法有衝突。

賓夕法尼亞州議會民主黨領袖德爾米迪(Frank Dermody)亦批評共和黨人的行為。

德爾米迪指:

「他們(共和黨人)的態度表明,他們根本不尊重其他議員、同事及其家人。我們要求他們提供比目前為止更多的資料。」

(This attitude shows a fundamental lack of respect for fellow lawmakers, our staff and our families back home. On their behalf, we are demanding more answers about this than we’ve received thus far.)

