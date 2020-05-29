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【中小企融資擔保計劃】按證信貸擔保優代措施即日生效　最多可獲12個月利息補貼

金融經濟 18:47 2020/05/29

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港府4月公布的第二輪防疫抗疫基金，提出對「中小企融資擔保計劃」下8成及9成信貸擔保產品的優化措施即時生效。

港府4月公布的第二輪防疫抗疫基金，提出對「中小企融資擔保計劃」下8成及9成信貸擔保產品的優化措施即時生效，包括提高貸款上限、擴展申請資格至上市企業，以及向現有貸款及新申請提供最多12個月利息補貼，今年6月底開始發放。利息補貼會自動存入相關賬戶，毋須另外申請。

在優化措施之下，「8成信貸擔保產品」的每家企業貸款上限由1,500萬元增至1,800萬元，而「9成信貸擔保產品」則由600萬元增至800萬元，計劃下的所有借款企業都可受惠。

兩項擔保產品的申請資格均擴展至涵蓋本港上市企業。另外，「百分百擔保特惠貸款」對股權持有人提供個人擔保的要求，持股比例亦會由70%以上降至50%以上，與8成及9成信貸擔保產品的要求看齊。

政府會為8成及9成信貸擔保的貸款提供利息補貼，補貼以不超過3%為限。每宗貸款可獲最多12個月利息補貼，所有於今年4月30日的未償貸款，可先獲一筆最多3個月的利息補貼，並於今年6月底開始陸續發放，其後利息補貼會每月發放。

利息補貼將適用於2021年5月31日前成功遞交的新申請貸款。

恒生（00011）商業銀行業務總監林燕勝表示，早前已推出網上申請平台，中小企在今年12月31日或之前申請9成信貸擔保產品，可享全額擔保費資助及全數手續費豁免。計及「預先批核還息不還本」計劃、其他還息不還本及延長還款期措施，恒生已累積批出貸款額超過400億元。

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