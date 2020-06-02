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【記者開箱直擊】本地首間獨角獸Tink Labs　旗下酒店用手機通街「賤賣」

環球政經 18:07 2020/06/02

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本地首間獨角獸Tink Labs的Handy Phone於2012年推出，為全球酒店客房內提供手機供客人使用，但隨著運營中斷，兩年虧損約15億港元，Tink Labs在多個市場終止其服務，包括中國，丹麥，印尼，菲律賓和南非，近日香港市面上有不少Handy Phone以「賤價」出售，情況令人唏噓。

市面上有大量Handy Phone發售。(網上截圖)

近日市面上有大量Handy Phone發售，有些低至200多元「賤價」便有交易，在Facebook上搜尋「Handy Phone」亦能查出大量相關帖子，價錢標示由免費至500元不等，平均價約為300元，不少網民表示欲入手一部「玩下」，另一個網購平台Carousell上亦有10多個相關的產品帖子，其中有賣家更標明「歡迎批發」。

Carousell上亦有10多個相關的產品帖子，其中有賣家更標明「歡迎批發」。(網上截圖)

本刊記者嘗試從Facebook的Marketplace中購入一部Handy Phone，賣家自稱是大型酒店的員工，有幾十箱「大貨」，單部Handy Phone售價為260元，5部起批發價230元。開盒後會有主機、機座及充電器，外觀新淨，功能使用正常，惟轉換應用程式時速度不算快，勝在基本功能齊全，給老人家或小孩用應該也是不錯的選擇。

本刊記者購入一部Handy Phone，售價260元。

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Handy Phone運行Android 7系統，內置Google Play，基本上網、影相功能一概齊備，惟不設前置鏡頭，喜歡「selfie」及視象通話的用戶可能要考慮一下。不過價錢如此低廉，即使不能自拍，亦不會令其過於失色。

手機規格方面，2GB Ram、16GB儲存空間，配備 Qualcomm Snapdragon S425 四核心 1.4Ghz 流動平台，沒有MicroSD卡位，內置 4100mAh 大電池電池。相機鏡頭為200萬像素，5吋屏幕的解像度為720P。

相關文章：中移動公布最新客量　仲有無用戶唔見咗？

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由於Handy Phone是設計給酒店使用，因此還配備了紅外線遙控功能，用手機控制開關電器，享受物聯網的方便。手機的4100MmAh特大電池及4G Wifi分享功能為其一大賣點，當作Wifi蛋使用，亦十分抵玩。

本刊致電Handy Phone所屬公司Tink Labs欲就此事查詢，惟電話傳來「對唔住，你所打嘅電話未有登記」，Tink Labs的公司電話疑已停用。

 

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撰文 : 黎海怡、梁翠麗

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