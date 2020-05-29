【港區國安法】梁振英批評滙豐無表態　促工商政界取消戶口

早前，美英澳加四國發共同聲明，指港區國安法破壞「一國兩制」框架。全國政協副主席梁振英在社交平台發文說：「英澳加三個白人英語國家跟著美國大佬走，發共同聲明，干預中國內政。這些國家的產品和服務在香港或經香港轉到內地的市場龐大。」

梁振英稱，西方國家經濟制裁中國，中國便要還手，要特別看待在香港和中國有重大業務的幾家英資企業，更矛頭直指滙豐（00005）。他說：「在中國收回香港過程中，部分英資做了不少背棄香港的事，回歸後，中國政府寬宏大量，既往不究，有些還繼續享受特權，滙豐銀行是其一。」

他續稱：「滙豐的利潤主要來自中國，但董事局和高階管理層幾乎全部是英國人，在政治問題上，這家自稱英資的銀行萬萬不能一邊賺中國的錢，一邊跟着西方國家做損害中國主權、尊嚴和人民感情的事。中國和香港都沒有欠滙豐，滙豐在中國的業務，中國和其他國家的銀行完全可以隔夜取代。英國要和中國較量，持有滙豐戶口的特區政府，中國內地和香港的工商界，尤其是人大代表、各級政協委員要馬上自保，避免成為類似華為一樣的人質。」

事實上，近期滙豐多災多難，受新冠肺炎影響，加上環球減息，業務大不如前，更傳出董事會正施壓促管理層，要求盡快業務重組，並推行改革，包括進一步裁員，並研究出售美國業務、法國零售網絡。

事實上，滙豐上月公布，受信貸損失激增影響，首季列帳基準稅前利潤挫48%至32億美元，遜市場預期，更預告受新冠肺炎影響，全年利潤將「大幅下降」，而貸款損失有機會急增至110億美元。

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