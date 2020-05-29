【港鐵新綫】港鐵展開屯門南延綫項目設計招標　預期2030年竣工

▲ 屯門南延綫主要沿屯門河建造，將改善現時屯門市中心南面社區（湖景邨、兆禧苑及悅湖山莊一帶）的鐵路服務及連接屯門碼頭。

港鐵 （00066） 公布，政府邀請港鐵展開屯門南延綫項目的詳細規劃和設計工作。屯門南延綫是《鐵路發展策略2014》建議的7個鐵路方案之一，使西鐵線從屯門站向南延伸約2.4公里，並於屯門站與新增的屯門南站之間擬議一個中途站。

港鐵表示，將隨即展開項目設計的招標工作，而新增的屯門南站位於屯門碼頭附近，以改善現時屯門南社區一帶的鐵路服務。至於擬議的中途站，位於屯門第16區，將釋放第16區用地的住宅發展潛力。

屯門南延綫工程預計於2023年動工，2030年竣工。

屯門南延綫沿屯門河建造

屯門南延綫主要沿屯門河建造，將改善現時屯門市中心南面社區（湖景邨、兆禧苑及悅湖山莊一帶）的鐵路服務及連接屯門碼頭。屯門碼頭一帶是區內其中一個主要住宅區，擬議屯門南站500米服務範圍內約有6萬名居民，而擬議第16區車站500米服務範圍內則約有4.9萬名居民。

港鐵公司行政總裁金澤培表示，屯門南延綫項目將會進一步加強西鐵綫（即將來的屯馬綫）的交通網絡和提供與當區輕鐵的方便轉乘，為屯門南的居民帶來便利。

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