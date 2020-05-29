【防疫抗疫基金】餐飲處所資助計劃下月5日截止　申請條件及方法一覽

第二輪「防疫抗疫基金」當中的「餐飲處所（社交距離）資助計劃」將於下月（6月）5日（周五）下午五時截止申請，申請資助的合資格食物業牌照／酒牌／卡拉OK場所許可證持有人須於限期前遞交申請。



計劃於本月5日起接受申請，截至昨日（28日），已收到超過7,100宗申請。申請表格及申請指引可在食環署網頁（www.fehd.gov.hk）下載，或於食環署各分區環境衞生辦事處索取。

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在符合以下條件的特殊情況下， 未能 在今年2月29日持有有效的食物業牌照的申請人亦可申請資助：

在今年2月29日或以前已遞交牌照轉讓申請，而該牌照屬申請表格第II部第(3)項所列的4類指定食物業牌照之一

牌照轉讓申請在今年2月29日後獲批核而申請人是認可的牌照承讓人

食環署沒有根據本資助計劃就獲轉讓的食物業牌照向原先持牌人發放相關資助助

申請人符合以上第1(b)項、1(c)項及1(d)項的申請條件規定。

申請人就同一處所持有的暫准牌照有效期已屆滿(不論牌照的屆滿日期)