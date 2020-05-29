【防疫抗疫基金】餐飲處所資助計劃下月5日截止　申請條件及方法一覽

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【iMoney Cafe】本地股要避 外需股要望
第二輪「防疫抗疫基金」當中的「餐飲處所（社交距離）資助計劃」將於下月（6月）5日（周五）下午五時截止申請，申請資助的合資格食物業牌照／酒牌／卡拉OK場所許可證持有人須於限期前遞交申請。
計劃於本月5日起接受申請，截至昨日（28日），已收到超過7,100宗申請。申請表格及申請指引可在食環署網頁（www.fehd.gov.hk）下載，或於食環署各分區環境衞生辦事處索取。
申請人須符合以下條件︰
- ａ.申請人須在今年2月29日當天，持有食環署發出的有效食物業牌照（正式或暫准牌照），而該牌照屬防疫抗疫基金—餐飲處所(社交距離)資助計劃申請表格（申請表格）第II部第(3)項所列的四類牌照之一
- b.於遞交資助申請當天以及在資助申請獲批核當天，有關持牌食物業處所須仍然營運及持有有效的相關牌照
- c.在從遞交申請至獲批當天的期間，有關持牌食物業處所的食物業牌照並沒有牌照轉讓、自願交還牌照或取消牌照申請在處理中
- d.相關的食物業牌照（正式或暫准牌照）由資助申請獲批核當天起至2020年10月底的整段期間內必須維持有效。若相關牌照在2020年10月底前已告無效，食環署會考慮向申請人追討任何已批出的資助及所招致的一切相關開支。
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在符合以下條件的特殊情況下，未能在今年2月29日持有有效的食物業牌照的申請人亦可申請資助：
在今年2月29日或以前已遞交牌照轉讓申請，而該牌照屬申請表格第II部第(3)項所列的4類指定食物業牌照之一
- 牌照轉讓申請在今年2月29日後獲批核而申請人是認可的牌照承讓人
- 食環署沒有根據本資助計劃就獲轉讓的食物業牌照向原先持牌人發放相關資助助
- 申請人符合以上第1(b)項、1(c)項及1(d)項的申請條件規定。
申請人就同一處所持有的暫准牌照有效期已屆滿(不論牌照的屆滿日期)
- 申請人在資助申請截止日期(即今年6月5日)前獲簽發正式牌照
- 申請人符合以上第1(b)項、1(c)項及1(d)項的申請條件規定。
就申請須關閉夜總會的額外港幣50,000元的一次性資助，申請人須符合以下條件：
- 申請人須在指示生效期內的任何期間持有由食環署發出的有效食物業牌照，而該牌照屬申請表格第II部第(3)項所列的食物業牌照之一；及
- 在申請獲批核當天，申請人仍持有有效的相關食物業牌照；及
- 整個合資格的持牌處所已根據指示，在指示生效期間關閉；及
- 須於申請表格第VI部第(1)項所定的期間內遞交申請。
經營夜總會業務的申請人可選擇申請是項餐飲處所(社交距離)資助計劃及因關閉夜總會業務的額外一次性資助或只申請因關閉夜總會業務的額外一次性資助。
申請方法：
- 可開啟電子表格並填寫全部所需資料並遞交申請；
- 郵寄申請表至該持牌處所所屬的食環署分區環境衞生辦事處
- 親身遞交申請表至該持牌處所所屬的食環署分區環境衞生辦事處。
各分區環境衞生辦事處的開放時間如下：
星期一至星期五： 上午八時四十五分時至下午一時及下午二時至六時
星期六、星期日及公衆假期休息
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