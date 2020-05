【BNO】《環時》指內地民眾 非常歡迎英國予港人公民權

▲ 《環球時報》報道,內地民眾歡迎英國予BNO持有人更多權利,更認為應直接給予公民權。(資料圖片)

全國人大決定定立港區國安法,觸發英國政府口風轉鬆,表明有意擴大英國國民(海外)護照(BNO)持有人權利。外交部表明反對,揚言反制英國,惟《環球時報》報道,內地民間反應正面,不少人英國予BNO持有人更多權利表示熱烈歡迎。

英文版《環球時報》報道指,英國加強BNO權利的做法,得到內地民眾熱烈支持(overwhelming support),報道引述網民指,希望英國講得出做得到(hope the UK can do it),接收所有香港示威者。

《環球時報》報道,有網民更認為英國只延長BNO持有人留英期限1年是太短,應直接給予香港示威者永久居留權及公民權。

報道指,有內地民眾稱中國的土地上不需要叛徒,示威者應盡快離開香港,讓留在香港的人,能集中恢復秩序,令東方之珠重新發亮。

英國外相藍韜文(Dominic Raab)較早前宣布,計劃延長BNO持有人留英限期,由6個月增至12個月,期間可工作及讀書,以為取得公民身份鋪路,這是英政府首次表明願意擴大BNO權利。

