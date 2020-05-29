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【BNO】《環時》指內地民眾 非常歡迎英國予港人公民權

環球社會熱點 18:14 2020/05/29

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《環球時報》報道，內地民眾歡迎英國予BNO持有人更多權利，更認為應直接給予公民權。（資料圖片）

全國人大決定定立港區國安法，觸發英國政府口風轉鬆，表明有意擴大英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利。外交部表明反對，揚言反制英國，惟《環球時報》報道，內地民間反應正面，不少人英國予BNO持有人更多權利表示熱烈歡迎。

【BNO懶人包】延長留英期限至1年意味什麼？

【BNO】公民身份鋪路 英國擬延長逗留期限至1年

英文版《環球時報》報道指，英國加強BNO權利的做法，得到內地民眾熱烈支持（overwhelming support），報道引述網民指，希望英國講得出做得到（hope the UK can do it），接收所有香港示威者。

《環球時報》報道，有網民更認為英國只延長BNO持有人留英期限1年是太短，應直接給予香港示威者永久居留權及公民權。

【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權

【BNO】持有人居英權及工作權 英國議員促立即交代

報道指，有內地民眾稱中國的土地上不需要叛徒，示威者應盡快離開香港，讓留在香港的人，能集中恢復秩序，令東方之珠重新發亮。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）較早前宣布，計劃延長BNO持有人留英限期，由6個月增至12個月，期間可工作及讀書，以為取得公民身份鋪路，這是英政府首次表明願意擴大BNO權利。

【BNO】英國小報：約翰遜打算接收香港「難民」

【港區國安法】彭博社籲特朗普打開大門 接收香港人

責任編輯：文青青

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