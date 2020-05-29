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美共和黨議員派定心丸「特朗普唔會放棄中美貿協」

環球社會熱點 18:11 2020/05/29

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中美關係因港區國安法而更趨緊張，外界憂慮中美首階段貿易協議也面臨阻力，甚至擔心美國總統特朗普會撕毀協議。但屬美國共和黨的參議院財委會主席格拉斯利卻非常放心地表示，特朗普不會放棄中美首階段貿易協議。

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特朗普（Donald Trump）表示，會就中國事宜於周五（29日）舉行記者會。但他未有交待細節，當被記者問及會否維持中美貿易協議時，他僅表示對中國及現時發生的事不滿意。

路透社報道，格拉斯利（Chuck Grassley）周四（28日）向記者指出，他在上周末與特朗普進行私下對話後，特朗普向其表示即使美國憂慮中國瞞疫，也不應干擾貿易協議，因此不會放棄中美首階段貿協。

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格拉斯利更充滿信心地強調：

我對特朗普的答案非常滿意，如果我認爲他不會與中國維持貿易協議，我就會感到不滿意。

（I was very satisfied with his answer and you know I wouldn’t be satisfied ... if I didn’t feel like the president was going to maintain that trade agreement with China.）

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中美首階段貿易協議自今年2月中生效，中國承諾在2017年的水平上增購2,000億美元的美國商品和服務。

美國貿易代表辦公室和美國農業部上周表示，作為首階段中美貿協部分取得積極進展，而且部分美國農產品現在可出口到中國。

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責任編輯：何穎兒

美國共和黨的參議院財委會主席格拉斯利表示，特朗普不會放棄中美首階段貿易協議。

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