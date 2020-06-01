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【英軍專用】70年代「雙重身份」勞力士 極罕Submariner 5513/5517

環球政經 18:15 2020/06/01

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勞力士一向為大熱腕錶品牌，Daytona、Submariner、Explorer 等型號都爲人熟悉。一般來説，腕錶只有一個序號,但今次為大家介紹的這款勞力士腕錶相當特別，就是擁有「雙重身份 」的Submariner 5513/5517。

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Submariner5513/5517 於1972至1979年被英軍列為正式的軍事裝備，期間英軍多次要求勞力士厰方改良腕錶，例如將指針換上劍針、將錶面的物料換成氚、錶圈要有60分鐘的完整刻度，以切合不同的軍事需要；與此同時，Submariner5513/5517 配上的Nato錶帶，長方形坑紋能更有效固定錶身，適合不同的野外環境使用。我相信不少讀者心裏也會有個疑問，爲甚麽這款「英軍專用 」Submariner 會擁有兩個序號呢？事關當年英軍要求勞力士為軍方製造軍錶的時候，廠方並沒有打算特意開發新型號，因此參照了當時 Submariner 5513 的錶型，再交予軍方使用 ，可是在多番修改之後，勞力士廠房又覺得這跟原本的5513相差太遠，因此決定為這枚軍用版設立一個新序號5517，也是這枚Submariner擁有雙序號的原因。

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由於擁有雙序號，而且不對外發售（只爲軍方製造了約1200 枚），Submariner5513/5517變得特別矜貴，亦受到不少勞力士收藏家追捧。筆者個人也很喜歡這隻出產自70年代的勞力士，但這枚 Submariner 5513/5517估價約爲20萬美金，要有一定財力才能擁有。

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撰文 : 歐高榮

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