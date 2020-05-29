【空軍戰報】淡友狠沽美團 港股沽空370億創新高

今日港股偏軟，恒指收市跌171點。今日美團 （03690） 在超大成交下創新高，惟沽空額亦大增，推動港股總體沽空額創紀錄新高。

港股全日沽空金額高達369.1億元，突破3月13日錄得316億元所創高位，再創紀錄新高。今日港股沽空比率高達20.6%，亦是紀錄高位。

美團 （03690） 受惠於MSCI中國指數的權重上調將於今日收市後生效，基金收市前追入美團，美團U盤拉升7.1%，收報146.7元再創新高，成交高達210.5億元。美團再創新高，加上今日成交超大，淡友亦趁勢加碼沽空。美團今日沽空額達85.4億元，為上市新高；沽空比率高40%。

另外多隻藍籌股今日亦現巨額沽空。吉利 （00175） 讓近8%配股淨籌逾64億，今日股價挫1成，並創兩個月低位。今日沽空額高達22億元；沽空比率58%。騰訊 （00700） 亦錄得近20億元淨沽空額，沽空比率16%。

責任編輯：錢家鋒

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