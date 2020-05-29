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【港區國安法】英擬擴大BNO持有人簽證權利　在野黨籲權利延至所有港人

環球政經 19:01 2020/05/29

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「港區國安法」引起國際關注，英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，除非中國暫停實施「港區國安法」，否則英國將會給予香港30多萬名英國國民海外護照( BNO)持有人更大的簽證權利，在英國的免簽證入境時間由原先6個月，增加至12個月。

相關文章：【BNO】英下議院為港人爭居英權　網上續領BNO教學

藍韜文表示，如果中國不終止「港區國安法」立法，美國將會更改 BNO持有人在英國免簽證的逗留期限，由6個月，改為容許BNO持有人在英國工作及學習十二個月，為他們提供申請成為公民的途徑。

英國在野自由民主黨外交事務發言人卡邁克爾（Alistair Carmichael）形容，放寬BNO持有人的簽證權利是正確的一步。卡邁克爾又指，BNO護照計劃多年前已停止，呼籲當局給予年輕港人居英權利，將BNO持有人的權利延伸至所有港人。

更多港區國安法相關報道：https://bit.ly/3gtdMYo

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