【港區國安法】外資不知何時「踩界」　學者憂現走資潮

有傳美國政府或取消香港的「特別關稅地位」，香港中文大學國際貿易及中國企業課程聯席主任李兆波指，香港本來擁有低關稅、健全的海關和法律保障制度，一旦美國取消「特別關稅地位」，香港將失去競爭的優勢，很多企業會開始思考貨物是否需經香港轉口；或可選擇台灣和新加坡的轉口港代替；又或者直接將貨物運到目的地。

其他港口將取代本港

李解釋，如出入口貨量大，即使關稅低，稅的金額都很大，而有些商人賣貨品的利潤未必很高，故他們對關稅的改變會十分敏感，從而影響他們出入口的決定。至於會否重挫本港貿易，李認為「仲有內地啲貿易頂住」，而且現階段兩國只是在「講價」階段，攤牌有甚麼籌碼，相信香港就算被取消「特別關稅地位」，仍會有中美貿易戰中的商品清單逐步實行，不會「一刀切」取消，所以現時未至於會重挫。

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不過，他提醒美國是香港第二大貿易夥伴，加上歐盟和美國有密切關係，香港經濟環境會比現時惡化，屆時會有更多人失業，資產都會跌，但相信不會跌超過30%。

影響外商心理「最大鑊」

他指出「最大鑊」的是對外商的心理影響，「美國關稅係一大原因，但更重要係國安法中，香港法庭嘅角色以及執行法例嘅細節，依家當中細節好多都唔清楚，對商人或分析員而言，唔知幾時會踩界，內地很多企業和國家安全有關，會否因此而被禁止出境？」他認為對投資者而言，這方面的隱憂比較大。

在一片未知下，企業或會擔心隨時「踩界」，資產被凍結，「（商人）唔會冒呢個險」，所以短期內，他相信會有走資潮，「唔走晒都唔會喺香港落重注，以往香港一直有《普通法》很清晰，但現在變得有點模糊」，商人都會抱持觀望態度，絕對不利經濟增長。

節錄自第658期《iMoney Focus》封面故事。

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