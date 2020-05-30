80後創人才配對社交平台 提升求職與求人效率 

曾做過銀行、手遊公司業務發展的王嘉揚，對「數碼內容」（Digital Content）情有獨鍾，約兩年前遇到從事風險投資、熟悉科技的Christie，兩位80後拍檔創立AQ Talent Lab，平台以配對人才為目標，卻有別於一般的求職網或App。

平台以年輕人最愛拍的短視頻，為求職者建立「社區」（Community），聚合有意求職的年輕人交換生活點滴外，亦是向僱主展現的平台，「透過短片，大家會看到這個年輕人的基本性格，他的語言技巧怎樣，如果他形容自己是主動的人，那麼他可以在片中展現出來。」假設有公司人事部在平台上看到有年輕人適合，可即時按「分享」鍵，將該年輕人的視頻直接傳給老闆，減省面試的人力時間。這裹的「搵工」方式，也有別於傳統，招聘廣告變成僱主親自現身的短視頻，介紹自己公司及招聘職位，有興趣的求職者，可直接在平台上傳短片或履歷表過去。

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平台上另一亮點，是為正找工作的年輕人配對「導師」（Mentor），「其實很多大學生未必清楚自己要入那一行，若果他們想知多一點，例如有年輕人讀社會學，但想入財金界，究竟可以嗎？他便可以透過我們平台找到Mentor，我們有Mentor來自財金界的，他就可以在平台上直接聯絡這位財金界的Mentor，甚至約見面，從而找出自己的方向。」也可為初出茅蘆的大學生建立人脈的第一步。現時平台每日活躍用戶約為4,000人，王嘉揚指平台最大投資是成立系統，首筆天使輪資金由另一創辦人Christie投入，現時正部署A輪融資。

節錄自第658期《iMoney Focus》上位生意經。

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