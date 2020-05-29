【定期存款】4間大小行鬥加港元息　半年存息最高1.7厘

正值月結，全周共有4間大小銀行鬥加港元定存息，包括大行恒生 （00011） 上調3個月年息，創興 （01111） 及大新 （02356） 兩連加，華僑永亨亦全面加息。專家預計業界普遍暫仍忍手，靜觀中美角力的情況，才決定下月的存息後向。

適值5月最後一周，半年及一年期的高息榜罕現驟變。先說長息，華僑永亨新推一年期享1.55厘，今年首次打入冠軍（見表）；跟信銀國際齊膺長息的「雙冠王」。減完又加的集友，以1.5厘，重返長息的三甲列。

至於半年期，勇於加息的大新，累升0.3厘後，以1.7厘的破頂息，一躍而榮登榜首；但該行主攻大戶的新錢，入場費要500萬元才獲最高特惠息。

3個月年息方面，恒生雖帶頭調升此短存0.1厘，新息率至1.6厘，跟滙豐及中銀香港 （02388） 相同；但未能挑戰同期的三甲，冠全城仍昰工銀亞洲的4.2厘。

兩厘息的銀行暫仍只得9間

經歷5月份的連番降息潮，最近個別同業的加息仍相對輕手，致令兩厘息的銀行暫仍只得9間；相比今年初逾廿間大小行皆有兩厘或以上特惠息為少。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，業界暫仍毋須急於鬥盲目加息搶存，畢竟1個月拆息轉跌，僅報1.05厘，並未因月結因素而高企，料下周邁向6月，與樓按掛鈎的拆息約於1厘到1.5厘上落。

王良享補充，雖然金管局新公布的貸款仍呈雙位數增長，但相信主要是來自紓困措施的融資，業界較難賺盡息差；何況本港正陷中美角力的風眼，堪稱屋漏偏逢連夜雨，遂料同業對存息的取態，暫靜觀美國對華的反擊，才謀靜而後動。

注意︰各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

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記者︰曾桂芬

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