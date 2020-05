特朗普言論「宣揚暴力」Twitter首次標籤

社交媒體Twitter再次狙擊美國總統特朗普的言論,繼日前首次fact-check(查證)美國特朗普後,當地時間周五(29日)再有動作。Twitter首次將特朗普的言論標籤為宣揚暴力,內容關於美國明尼蘇達州州示威活動。

特朗普的Twitter帖文讉責滋事分子是「暴徒」(thug),揚言動用軍隊應對。這條帖文被Twitter標籤為宣揚暴力的信息。現時Twitter不會直接顯示相關帖文,會顯示:

「這則推文違反了 Twitter 對於讚頌暴力行為的規則。不過,Twitter 已判定讓人們繼續存取該推文可能符合公共利益。」(“This Tweet violated the Twitter Rules about glorifying violence. However, Twitter has determined that it may be in the public’s interest for the Tweet to remain accessible.” )