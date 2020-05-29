特朗普言論「宣揚暴力」Twitter首次標籤

▲ Twitter首次將特朗普的言論標籤為宣揚暴力，內容關於美國明尼蘇達州州示威活動。

社交媒體Twitter再次狙擊美國總統特朗普的言論，繼日前首次fact-check（查證）美國特朗普後，當地時間周五（29日）再有動作。Twitter首次將特朗普的言論標籤為宣揚暴力，內容關於美國明尼蘇達州州示威活動。

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特朗普的Twitter帖文讉責滋事分子是「暴徒」（thug），揚言動用軍隊應對。這條帖文被Twitter標籤為宣揚暴力的信息。現時Twitter不會直接顯示相關帖文，會顯示：

「這則推文違反了 Twitter 對於讚頌暴力行為的規則。不過，Twitter 已判定讓人們繼續存取該推文可能符合公共利益。」（“This Tweet violated the Twitter Rules about glorifying violence. However, Twitter has determined that it may be in the public’s interest for the Tweet to remain accessible.” ）

用戶點擊帖文後，頁面會轉到Twitter針對其公共利益例外的政策。

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特朗普已簽署行政命令，要求聯邦通信委員會（FCC）提出及闡釋，《通信規範法》第230條的法規。該法例讓網上社交平台對用戶發布的内容，在大程度上免除法律責任。

相關命令也會要求FCC檢查與社交媒體編輯內容有關的行為，會否導致平台喪失第230條的保護，或會令社交媒體公司面臨更多訴訟。

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記者：葉芷樺

