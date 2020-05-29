  • 29°C
香港時間 : 2020529日 (五) 18:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

特朗普言論「宣揚暴力」Twitter首次標籤

環球社會熱點 17:30 2020/05/29

分享：

Twitter首次將特朗普的言論標籤為宣揚暴力，內容關於美國明尼蘇達州州示威活動。

社交媒體Twitter再次狙擊美國總統特朗普的言論，繼日前首次fact-check（查證）美國特朗普後，當地時間周五（29日）再有動作。Twitter首次將特朗普的言論標籤為宣揚暴力，內容關於美國明尼蘇達州州示威活動。

【明尼蘇達示威】有人放火搶掠 特朗普斥暴徒揚言派兵

【明尼蘇達示威】美國黑人遭警壓頸亡 惹示威者焚燒警局

特朗普的Twitter帖文讉責滋事分子是「暴徒」（thug），揚言動用軍隊應對。這條帖文被Twitter標籤為宣揚暴力的信息。現時Twitter不會直接顯示相關帖文，會顯示：

「這則推文違反了 Twitter 對於讚頌暴力行為的規則。不過，Twitter 已判定讓人們繼續存取該推文可能符合公共利益。」（“This Tweet violated the Twitter Rules about glorifying violence. However, Twitter has determined that it may be in the public’s interest for the Tweet to remain accessible.” ）

用戶點擊帖文後，頁面會轉到Twitter針對其公共利益例外的政策。

【港區國安法】特朗普神秘記招 正式與中國決裂？

【港區國安法】美媒：北京企硬信息明確 美國管不了

特朗普已簽署行政命令，要求聯邦通信委員會（FCC）提出及闡釋，《通信規範法》第230條的法規。該法例讓網上社交平台對用戶發布的内容，在大程度上免除法律責任。

相關命令也會要求FCC檢查與社交媒體編輯內容有關的行為，會否導致平台喪失第230條的保護，或會令社交媒體公司面臨更多訴訟。

【港區國安法】朱克伯格：望fb能續為港人服務

【中美AI角力】美國加入G7人工智能小組 稱要抗衡中國

記者：葉芷樺
 

相關文章

【BNO】公民身份鋪路 英國擬延長逗留期限至1年
今日
【BNO】公民身份鋪路 英國擬延長逗留期限至1年
【港區國安法】若港失特殊待遇 外媒：港美企終受累
今日
【港區國安法】若港失特殊待遇 外媒：港美企終受累
【港區國安法】如無特殊待遇 分析師：香港或失這優勢
今日
【港區國安法】如無特殊待遇 分析師：香港或失這優勢
【日本疫情】暑假遊日無望？東京福岡疫情反彈
今日
【日本疫情】暑假遊日無望？東京福岡疫情反彈
【港區國安法】歐盟對華立場未表態 法德不跟特朗普
今日
【港區國安法】歐盟對華立場未表態 法德不跟特朗普
請願示威 社交平台 特朗普 明尼蘇達 Twitter 美國

上一篇文章

【美國疫情】紐約市下月初重啟 料40萬人復工

下一篇文章

【中美AI角力】美國加入G7人工智能小組 稱要抗衡中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】英國外相：或延長BNO持有人免簽證入境至1年
【BNO】英國外相：或延長BNO持有人免簽證入境至1年
【BNO】持有人居英權及工作權 英國議員促立即交代
【BNO】持有人居英權及工作權 英國議員促立即交代
蓬佩奧恐令香港直捲中美貿易戰 美國商會都驚
蓬佩奧恐令香港直捲中美貿易戰 美國商會都驚
新型冠狀肺炎全球疫情（05月29日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月29日 時間18:00）
【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
【港區國安法】特朗普神秘記招 正式與中國決裂？
【港區國安法】特朗普神秘記招 正式與中國決裂？