【都市診療室】復課前如何裝備孩子

新冠肺炎「恐襲」全球，香港大中小學幼稚園自從農曆年假至今，停課日數達4個月之久，比每年的暑假還要長。隨着疫情放緩，不同年級將於本月尾至6月陸續復課，但「hea」了這麼久，孩子如何收拾心情上學去？其實，父母針對不同年齡和學習需要的孩子，要運用不同方法預先在家進行「演習」，幫助孩子回憶上課規律，好好迎接復課大日子。

學自行處理口罩

面對復課該如何「裝備」孩子，衞生常識和情緒支援同樣重要。對於念幼稚園高班和初小的孩子，父母必須正確教導他們如何處理口罩。平常日子，脫下口罩後如何收藏再用，多數由父母或傭人代勞，但復課之後，孩子必須能夠自行處理。

這個年紀的孩子對於包含步驟的事情，特別善忘，即使父母嘮嘮叨叨重複提醒，對他們來說都有如耳邊風，故此必須讓孩子落手落腳自己配戴和處理口罩，建立成習慣，只有訓練有素，才能在復課後保障自己的健康，減低傳播和感染的機會。

除了時常消毒雙手、熟習配戴和脫下口罩的程序外，如廁後要把廁板蓋上才沖廁，也是疫症下家長要讓培養孩子練成的習慣。

預演晚上做作業



衞生常識當然重要，但情緒支援更不能忽略。留在家中「Hea」了這麼久，莫說是小孩，即使是大人，一下子要回復朝九晚八的返工常規，也一點不易。對於一些有特殊學習需要的小孩，他們本身可能有自閉症或過度活躍的傾向，家長就要更花心思，幫助他們適應。

對於有自閉傾向的小孩，他們性格較為固執，適應需時，家長須要提早在家預演上課時間表，包括早睡早起，定時食早餐等。開學後功課將緊接而來，家長也要預演晚上做作業的常規，讓孩子有心理準備。而對於有專注力問題的孩子，家長亦可提早在家中演習「上堂」，例如設計一些手工勞作，要他們坐定定三十分鐘完成。目的是重新喚起孩子上課的回憶，以免正式開課時在堂上「遊魂」。

最後就是父母自己，都要調節好情緒，不要把負面情緒帶回家中。復課後多跟子女聊天溝通，別一刀切取消他們的娛樂消遣，慢慢重拾忙碌生活的常規，從容面對生活挑戰。

