【科技一周回顧】WhatsApp、Twitter或遭歐洲制裁　美國限制華為晶片供應

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【數據私隱】WhatsApp、Twitter或遭歐洲制裁 罰款最高達1.68億元

歐盟在兩年前實施私隱法例《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation，GDPR），要求公司在所有網上平台及網站設有保障私隱的機制。綜合外媒報導，歐洲或會就保護數據私隱問題，對Twitter及Facebook旗下的WhatsApp發起制裁。

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2.【YouTube審查】過濾內地敏感詞 官方：執法系統出錯

港版《國安法》爭議風起雲湧，政治審查人人自危。早前Google被揭搜尋「黃色」時，無任何建議字詞，惟搜尋其他顏色如藍、綠、紅、白等卻沒問題，質疑Google「河蟹」，及後問題已修正。不過，Google旗下服務YouTube近日再捲入醜聞，網民發現在YouTube留言「共匪」、「五毛」等敏感字眼，約15秒後會被自動刪除。

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3.【美國制裁】傳華為囤積美國晶片撐2年 分析指用途不大

中美關係因應疫情、港區國安法持續交惡，華為（Huawei）更早已成為科技戰風眼。近日外媒引來消息人士指，華為已囤積美國關鍵晶片，料庫存量可支撐兩年。不過，分析認為這樣做用處不大。

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4.【侵犯私隱】Google被起訴非法追蹤Android用戶定位

近年個人私隱受重視，但科技企業卻有恃無恐地侵犯。據《華盛頓郵報》報道，日前美國亞利桑那州檢察長Mark Brnovich，正式向Google發起訴訟，指控Google在未獲用戶同意的情況下，非法追蹤Android用戶定位數據。

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責任編輯：李寶如