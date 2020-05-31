【精明理財】失業搵工心慌慌？　搵工期間７大慳錢貼士

近月統計處公布最新香港失業率為5.2%，創10年新高，就業不足率為3.1%，超過近15年的高位。根據美國大型求職網站CareerBuilder調查報告顯示，有27%的人在求職過程中花費200美元（約1,570港元）以上，其中佔最多開支是服裝及交通。在未有收入前，如何慳住錢搵工？該報告提出7項建議，雖然談的是美國情況，但對於香港人，也具參考價值。

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1．節省時間用免費工具

在求職期間省錢的最好方法之一，是通過良好的組織能力來節省時間，例如網絡上有很多免費的工具。在Microsoft Excel或Google雲端系統創建工作申請電子表格、使用手機的內置應用和功能來記下截止日期，或在Google日曆中創建提醒和面試時間。

2．盡量借用面試衣服

如你的衣櫃中沒有合適的面試服裝，其實不必花錢添置新衣，可以向朋友和家人借用衣服。因為為了面試去購買的新衣服，你未必會再次穿着，免得浪費就不需要買。

3．上載CV到求職網站

求職網站和報章雜誌的求職廣告是不少人找到工作的途徑。求職者亦應該好好利用LinkedIn、JobsDB、Indeed等求職平台上載自己的履歷，讓合適的工作找上你。

4．找尋免費增值課程

如果你待職已有一段時間，利用這個空檔學點新技能，有助搵工，但學新技能不一定要付學費，例如Google的Digital Garage提供一系列免費課程如數碼營銷、數據資訊等。

5．善用已有人際網絡

尋求寫履歷和求職信的專業指導，可以考慮透過學校的老師或師兄師姐，向他們請教或求助，當然前設是在此前要跟人打好關係。

6．記帳理財削減開支

沒有收入自然要節流，先列出每月花費的所有費用，以便找到可以省錢的地方。仔細查看銀行和信用卡帳單，如果你主要花費現金，應該把收據保存，方便檢視開支。

7．不嫌棄做兼職散工

即使你擁有碩士學位並且正在等待來自心儀工作的回覆，也並不等於不能主動出擊，應盡你所能利用空閒時間去賺錢，不嫌棄做兼職、散工。

節錄自第658期《iMoney Focus》財富由理起。

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