【熱切期待】五月天綫上演唱會聽晚有得睇

來到五月的尾聲，作為「五迷」最期待的，相信是明天由JOOX直播的《五月天突然好想見到你 MAYDAY 2020 LIVE IN THE SKY》綫上演唱。

「五迷們」.....請盡情尖叫吧！雖然疫情令大家不能一如以往在紅館相聚，但五月天亦不會因此「失約」，樂迷只須於明天（31日）晚上8正透過手機登入JOOX 應用程式，即可欣賞。

為了準時收看，大家記得提前進入網站登記啊！登記網址：https://bit.ly/3cdaeq1

提提大家，五月天的所有歌曲現已收錄在JOOX，大家可以即上 JOOX預熱，邊聽邊唱五月天經典K歌包括〈突然好想你〉、〈我不願讓你一個人〉，勵志歌曲 〈玫瑰少年〉、〈你不是真正的快樂〉以及派對曲目〈派對動物〉和〈傷心的人別聽慢歌〉，到時就可以同偶像來個隔空大合唱！

JOOX 作為最受香港人歡迎的音樂串流平台，因為疫情關係，有不少抗疫綫上演唱會，令JOOX進一步大派用場，據介紹，各地歌手於JOOX平台開Live的次數高達34次，即每星期有2至3場Live在JOOX直播，比往年同期高 80%，為大家帶來豐富的「宅娛樂」。

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