  • 28°C
香港時間 : 2020531日 (日) 01:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【收息攻略】避開中美國安法紛爭　本港業務少兼享6厘息有咩揀？

股樓投資 00:07 2020/05/31

分享：

中美關係因「港區國安法」升溫，互相反制措施牽涉到香港的機會唔少。加上示威浪潮預料會重來，與本港經濟有關的收息股宜避開，包括港鐵（00066）、領展（00823）及本地地產股。甚至近日更有傳「網禁」，facebook等可能亦受波及。雖然機會較微，但連本地電訊股都開始出現之前未見的風險。

相關文章：【iMoney港股分析】【5G時代】本地電訊股大比拼　有一隻周息率達7厘

而瑞信就提到，長和系旗下兩間公司，電能實業（00006）及長江基建（01038），過去兩周因港區國安法已下跌14%至17%。但電能及長建的本港業務佔比只有5%至11%，而其他本地公用股在港業務佔比至少達43%以上，部分更去到100%，故股價下跌應是低吸機會。

相關文章：【史上首負油價】燃氣替代效應褪色再跌3％　煤氣仍值買入收息？

長建及電能股價下跌後，現時股息率已分別達6.4厘及6.6厘，息率均與過往10年平均水平為高，而且過去20年兩者均有良好的派息紀錄，長建更是出名股息年年增加股份。唯一要留意的是，雖然與本港業務相關性較少，但近年在外地收購亦多次碰壁，為股息增長力埋下風險。 

 

撰文 : 投資組

收息股 公用股 派息 中美關係 港區國安法 國安法 經濟

下一篇文章

【哲學問題？】點解今年上市新股　好多都係「99」字頭？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】若失美特殊待遇　瑞信點名四大受害板塊
【港區國安法】若失美特殊待遇　瑞信點名四大受害板塊
【港區國安法】制裁最終或衝擊聯匯　專家：終極核彈可令金融崩潰
【港區國安法】制裁最終或衝擊聯匯　專家：終極核彈可令金融崩潰
【港區國安法】梁振英批評滙豐無表態　促工商政界取消戶口
【港區國安法】梁振英批評滙豐無表態　促工商政界取消戶口
【網民熱話】美國若制裁香港　樓價與佛山、中山睇齊？
【網民熱話】美國若制裁香港　樓價與佛山、中山睇齊？
【新冠肺炎】疫情爆發前銷毀10億口罩　法國總統馬克龍民望急挫
【新冠肺炎】疫情爆發前銷毀10億口罩　法國總統馬克龍民望急挫
【天價成交】太古城複式戶4,030萬癲價成交　全海景單位內籠曝光
【天價成交】太古城複式戶4,030萬癲價成交　全海景單位內籠曝光