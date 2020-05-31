【收息攻略】避開中美國安法紛爭　本港業務少兼享6厘息有咩揀？

中美關係因「港區國安法」升溫，互相反制措施牽涉到香港的機會唔少。加上示威浪潮預料會重來，與本港經濟有關的收息股宜避開，包括港鐵（00066）、領展（00823）及本地地產股。甚至近日更有傳「網禁」，facebook等可能亦受波及。雖然機會較微，但連本地電訊股都開始出現之前未見的風險。

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而瑞信就提到，長和系旗下兩間公司，電能實業（00006）及長江基建（01038），過去兩周因港區國安法已下跌14%至17%。但電能及長建的本港業務佔比只有5%至11%，而其他本地公用股在港業務佔比至少達43%以上，部分更去到100%，故股價下跌應是低吸機會。

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長建及電能股價下跌後，現時股息率已分別達6.4厘及6.6厘，息率均與過往10年平均水平為高，而且過去20年兩者均有良好的派息紀錄，長建更是出名股息年年增加股份。唯一要留意的是，雖然與本港業務相關性較少，但近年在外地收購亦多次碰壁，為股息增長力埋下風險。