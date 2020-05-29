李麗珍首置買樓　花近千萬購天鑽特色戶

土地註冊處資料顯示，大埔天鑽19座頂層單位，實用面積584平方呎，另連438平方呎天台，早前以985萬元易手，呎價16,866元。值得留意的是，新買家為李麗珍（LEE LAI CHUN LOLETTA），名字與藝人李麗珍相同，料為同一人。資料顯示，李麗珍繳付逾36.93萬元的印花稅，相等於樓價3.75%，即李麗珍今次以首置名義入市。

有資深代理說，雖然李麗珍今次以首置名義入市，但其實已非第一次買樓，且有不少買樓經驗。舉例說，2011年，她與潘源良以780萬元購入元朗加州花園一伙單位，並於2015年以1,080萬元沽出，賺約300萬元。代理又說，李麗珍愛投資磚頭，廿多年間買多層物業，多數揸貨不夠三年便沽，有賺無蝕居多。

何謂首置？ 簡單來說，你買過一次樓，之後出售物業，其後再買樓，雖然你是第二次買樓，但亦被視為首置。

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