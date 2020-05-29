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【港區國安法】中美角力成最大陰霾　新興市場5月不窮6月絶？

金融經濟 17:01 2020/05/29

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中美角力升溫、地緣地治威脅加大下，有分析認為6月風險未除。

股市有云「五窮六絶」，惟對新興市場而言，5月並不窮，更展現抗跌性。有分析員對6月寄予厚望。然而，在中美角力升溫、地緣政治威脅加大下，有分析認為6月風險未除。

資金重回風險資產

5月新冠肺炎疫情稍緩和，在全球經濟活動恢復、新冠肺炎疫苗進展推動下，資金逐漸回到對經濟敏感的資產上。《彭博》報道，12種主要新興市場貨幣的3個月風險逆轉指標已降至3月以來最低，新興市場信用違約掉期指標則接近3個月低點。iShares安碩核心MSCI新興市場ETF的沽空比率已降至2016年以來未見水平。

霸菱大中華區投資總監杜敬創表示，新興市場的積極勢頭可能會持續到6月甚至之後，尤其是目前新興市場被認為是最具吸引力的資產類別之一。

中美角力成市場最大陰霾

然而，中美角力升溫為市場增添不明朗因素。「港區國安法」正式通過，美國國務卿蓬佩奧率先表明，不再保證向香港提供特殊待遇。 離岸人民幣本周跌勢加劇，一度觸及紀錄低位。

荷蘭國際集團駐新加坡的亞太首席經濟學家Rob Carnell指出，金融市場與實體經濟之間似乎存在很大的脫節，甚至地緣政治威脅顯然也只對市場產生了輕微和暫時的影響，目前市場是過於樂觀。

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