中國6億人月入1000人民幣　疫情令部分人面臨返貧

中國國務院總理李克強指，中國人均年收入約3萬元人民幣，但是有6億中低收入及以下民眾，平均每月收入約為1000元（約1083元）。

據內媒報道，中國13屆全國人民代表大會三次會議於昨（28日）下午閉幕後，李克強舉行中外記者會。他表示，1000元在中等城市租房都可能會有困難，現在更是處於疫情期。疫情過後，政府會著重保障困難民眾和受疫情影響新的困難民眾的基本民生。目前採取的紓困政策，有相當一部分就是用於保障基本民生的。

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此外，他又指出，受新冠肺炎疫情影響，很多家庭收入都有所下降，甚至一些人還面臨返貧。他指出，現在低保、失業保障、特困救助等人員大概一年6000萬人左右，預計今年人數會增加較多。保障和救助資金是足夠的，把他們保障住是有能力的。全國還有近3億領養老金的人員，今年也提高養老金的標準，說到就要做到。

李克強說，對他們的困難，政府要給予救助，但是從根本上說，還是要幫助他們就業。「中國有9億勞動力，沒有就業，就只是9億張吃飯的口；有了就業，就是9億雙可以創造巨大財富的手」。

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