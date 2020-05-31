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【哲學問題？】點解今年上市新股　好多都係「99」字頭？

股樓投資 00:06 2020/05/31

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獲超額認購逾640倍、騰訊系新股移卡（09923），周五（29日）耀才暗盤收市價低招股價5%，即使有幸抽中，周一（6月1日）正式上市都未必有得賺。不過今次並非想同大家探討抽新股策略，而是想講講近期新股現像，就是不少上市新股都選用「99字頭」作為編號，究竟係點解？

事實上，截至周五今年新股上市共有55隻，「99字頭」就有16隻，佔29%比重。若果再加上去年12月30日及31日上市的3隻赤子誠（09911）、德益控股（09900）及寶龍商業（09909），比例就再升至約32%，三成比例應不是巧合。

而「99字頭」的公司不乏火熱新股，包括沛嘉醫療（09996）及九毛九（09922）等。而最近上市的火熱B股，亦集中用「99字頭」，包括沛嘉、開拓藥業（09939）、康方生物（09926）及諾誠健華（09969）。

至於點解要用「99字頭」，其實根據港交所上市規則，證券代號有指定分類。8字頭就大家都知是創業板，4字頭是特別的外滙基金及政府債券，5字頭則是售予專業投資者的債務證券。部分2字頭及3字頭為交易所買賣基金，部分6字頭為預託證券及中國財政部債券，7字頭為槓桿及反向產品。

好喇咁都只係解釋到點解用9字頭，但咁點解唔用98或者97字頭而要用99字頭？其實9000-9399、9500-9599、9800-9849都是有其他用途的，是以美元買賣的基金或反向產品。咦？咁可唔可以用94、96或97字頭？理論上是可以的，只是暫時未有公司揀。

好多公司除了要「靚number」之外，曾上市的號碼亦傾向唔揀，以免公司與上一間公司有任何掛鈎，所以「靚number」的確所剩無幾，寧願揀新的「99字頭」亦無可厚非。

況且「99字頭」都只是新開始用一段短時間，去年11月上市的阿里巴巴（09988）就是第一間上市公司，採用9字頭的4位數上市編號。

究竟「99字頭」好唔好腳頭？翻查紀錄，截至周五，赤子誠是首日上市表現最好的一隻，首日勁升93%，沛嘉則暫時是累計表現最好的一隻，不過沛嘉僅上市兩周時間，要多啲時間觀察至知維唔維持到。

撰文 : 投資組

德益控股（09900） 阿里巴巴－SW（09988） 寶龍商業（09909） 九毛九（09922） 移卡（09923） 股票 香港股票

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